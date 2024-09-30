Шагом марш. Эксперт рассказал, может ли подъем по лестнице заменить спорт

Сломанный лифт или его отсутствие в доме — хорошо или плохо? Ведь жильцам волей-неволей тренироваться по несколько раз в день и тем самым повышать свою физическую активность. С другой стороны, подъем по лестнице — это проблема для пожилых и не совсем здоровых людей. Кому и как часто полезно преодолевать лестничные марши и для кого это представляет проблему? Об этом аif.ru расссказал врач-эндокринолог, специалист по спортивной медицине Алексей Калинчев.
Существует даже специальный тренажёр, который имитирует подъём по лестнице. Никаких преимуществ перед обычным лестничным пролётом этот дорогостоящий агрегат не имеет. Использовать подъем по лестнице в качестве тренажера, конечно, лучше для профилактики. Нужно понимать, что не случайно в СССР массово строились именно пятиэтажки.
Существовало правило, что дома выше 5 этажей необходимо оборудовать лифтами, поскольку преодолеть большое количество лестничных подъемов люди зрелого возраста и пациенты с болезнями сердца, опорно-двигательного аппарата, некоторыми болезнями легких и заболеваниями, сопровождающимися головокружениями, при тромбофлебите
Четких норм — при каких заболеваниях сколько ступенек нужно преодолеть — не существует. При подъеме лучше ориентироваться на свое состояние. Появление боли за грудиной, затрудненное дыхание, внезапная слабость в ногах, появление мушек перед глазами, ощущение дурноты — признаки того, что такая тренировка человеку не под силу.
Если вы поднимаетесь по лестнице, учитывайте, что спуск по ней — гораздо более трудная задача, чем подъем, особенно для суставов, коленей и менисков. Если у вас проблемы — при спуске обязательно держитесь за поручень.