Шагом марш. Эксперт рассказал, может ли подъем по лестнице заменить спорт

Сломанный лифт или его отсутствие в доме — хорошо или плохо? Ведь жильцам волей-неволей тренироваться по несколько раз в день и тем самым повышать свою физическую активность. С другой стороны, подъем по лестнице — это проблема для пожилых и не совсем здоровых людей. Кому и как часто полезно преодолевать лестничные марши и для кого это представляет проблему? Об этом аif.ru расссказал врач-эндокринолог, специалист по спортивной медицине Алексей Калинчев.