Шаги, калории, дым. Врач Купряшов открыл, как простые привычки меняют кровь

Рацион должен быть сбалансированным и содержать все необходимые организму вещества, включая микроэлементы. Так дефицит железа или фолиевой кислоты может приводить к анемии или повреждению сосудистой стенки. Например, для доноров существует специальная диета, которой нужно придерживаться за несколько дней до сдачи крови. Необходимо исключить из рациона молочные продукты, жирное, орехи — так как их употребление провоцирует попадание в кровоток частичек жира и делает невозможным применение такой крови. В повседневной жизни, конечно, отказываться от орехов или молока не нужно. А вот следить за общим количеством жиров в рационе — очень важно. Когда мы систематически злоупотребляем жирной пищей, рискуем получить метаболические нарушения, сопровождающиеся развитием атеросклероза и сахарного диабета. Но не менее опасен и недостаток жиров. В нормальных количествах они жизненно необходимы организму, например, для укрепления стенок сосудов и поддержания их эластичности".