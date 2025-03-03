Шаги, калории, дым. Врач Купряшов открыл, как простые привычки меняют кровь

Человеческая кровь устроена очень сложно. Клетки крови переносят кислород и доставляют обратно в легкие углекислый газ, который необходимо вывести из организма. Также кровь отвечает за транспортировку всех питательных веществ: глюкозы, аминокислот, жирных кислот, витаминов и минералов.
Кровь защищает нас от инфекций — в ней содержатся клетки иммунной системы — лимфоциты. А еще кровь «умеет» правильно вести себя, когда мы получаем травмы — особые механизмы свертывания включаются при повреждении сосудов и не дают жидкости покинуть организм. Для реализации всех этих функций важно и состояние кровеносной или сердечно-сосудистой системы.
Как образ жизни влияет на способность крови выполнять свои функции и как с помощью простых действий в домашних условиях поддержать здоровье крови и кровеносной системы?
Aif.ru рассказал об этом заведующий отделом патологических состояний системы крови в кардиохирургии НМИЦ ССХ им. А. Н. Бакулева, эксперт проекта о донорстве «+Я», доктор медицинских наук, профессор Алексей Купряшов.
«Когда мы говорим о состоянии крови, имеем в виду ее возможность качественно выполнять предусмотренные природой функции. К сожалению, наш образ жизни может негативно влиять как на саму кровь, так и на всю кровеносную систему в целом — сложную магистраль, которая обеспечивает движение крови по организму. Курение, например, делает кровь более вязкой и повышает риски образования тромбов. А еще табачный дым содержит оксид углерода — угарный газ. Он образует соединение с гемоглобином в эритроцитах, и “связанные” таким образом кровяные клетки не могут выполнять свою работу: разносить кислород. Концентрация “связанных” угарным газом клеток в крови курильщика составляет 5−15%, но может доходить до 20%, а это уже показатель, характерный для легкого отравления. Ткани организма начинают испытывать кислородное голодание. В первую очередь, от этого страдает сердечная мышца, которой для нормальной работы необходимо огромное количество кислорода. Также курение провоцирует развитие атеросклероза, который нарушает кровоснабжение органов.
Мы непроизвольно помогаем нашему сердцу прокачивать кровь по организму, когда находимся в движении. А когда проводим большую часть дня неподвижно, вся нагрузка ложится только на сердечную мышцу. Так она быстрее изнашивается, а снабжение тканей кровью нарушается.
Достаточный уровень активности — две интенсивные тренировки в неделю (подойдут любые занятия на ваш вкус) и хотя бы немного движения каждый день. Возьмите за правило больше гулять и делать небольшие перерывы в работе. Не проводите за компьютером несколько часов подряд: отвлекитесь, прогуляйтесь по кабинету или выйдете во двор, сделайте зарядку на 5—10 минут.
Рацион должен быть сбалансированным и содержать все необходимые организму вещества, включая микроэлементы. Так дефицит железа или фолиевой кислоты может приводить к анемии или повреждению сосудистой стенки. Например, для доноров существует специальная диета, которой нужно придерживаться за несколько дней до сдачи крови. Необходимо исключить из рациона молочные продукты, жирное, орехи — так как их употребление провоцирует попадание в кровоток частичек жира и делает невозможным применение такой крови. В повседневной жизни, конечно, отказываться от орехов или молока не нужно. А вот следить за общим количеством жиров в рационе — очень важно. Когда мы систематически злоупотребляем жирной пищей, рискуем получить метаболические нарушения, сопровождающиеся развитием атеросклероза и сахарного диабета. Но не менее опасен и недостаток жиров. В нормальных количествах они жизненно необходимы организму, например, для укрепления стенок сосудов и поддержания их эластичности".