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Шаги, калории, дым. Врач Купряшов открыл, как простые привычки меняют кровь

Что происходит с кровью, когда человек курит, не высыпается и неправильно питается?

Источник: https://ru.freepik.com

Человеческая кровь устроена очень сложно. Клетки крови переносят кислород и доставляют обратно в легкие углекислый газ, который необходимо вывести из организма. Также кровь отвечает за транспортировку всех питательных веществ: глюкозы, аминокислот, жирных кислот, витаминов и минералов.

Кровь защищает нас от инфекций — в ней содержатся клетки иммунной системы — лимфоциты. А еще кровь «умеет» правильно вести себя, когда мы получаем травмы — особые механизмы свертывания включаются при повреждении сосудов и не дают жидкости покинуть организм. Для реализации всех этих функций важно и состояние кровеносной или сердечно-сосудистой системы.

Как образ жизни влияет на способность крови выполнять свои функции и как с помощью простых действий в домашних условиях поддержать здоровье крови и кровеносной системы?

Aif.ru рассказал об этом заведующий отделом патологических состояний системы крови в кардиохирургии НМИЦ ССХ им. А. Н. Бакулева, эксперт проекта о донорстве «+Я», доктор медицинских наук, профессор Алексей Купряшов.

«Когда мы говорим о состоянии крови, имеем в виду ее возможность качественно выполнять предусмотренные природой функции. К сожалению, наш образ жизни может негативно влиять как на саму кровь, так и на всю кровеносную систему в целом — сложную магистраль, которая обеспечивает движение крови по организму. Курение, например, делает кровь более вязкой и повышает риски образования тромбов. А еще табачный дым содержит оксид углерода — угарный газ. Он образует соединение с гемоглобином в эритроцитах, и “связанные” таким образом кровяные клетки не могут выполнять свою работу: разносить кислород. Концентрация “связанных” угарным газом клеток в крови курильщика составляет 5−15%, но может доходить до 20%, а это уже показатель, характерный для легкого отравления. Ткани организма начинают испытывать кислородное голодание. В первую очередь, от этого страдает сердечная мышца, которой для нормальной работы необходимо огромное количество кислорода. Также курение провоцирует развитие атеросклероза, который нарушает кровоснабжение органов.

Плохо влияют на функции крови и более безобидные, на первый взгляд, факторы: недосып, несбалансированный рацион, малоподвижный образ жизни.

Мы непроизвольно помогаем нашему сердцу прокачивать кровь по организму, когда находимся в движении. А когда проводим большую часть дня неподвижно, вся нагрузка ложится только на сердечную мышцу. Так она быстрее изнашивается, а снабжение тканей кровью нарушается.

Достаточный уровень активности — две интенсивные тренировки в неделю (подойдут любые занятия на ваш вкус) и хотя бы немного движения каждый день. Возьмите за правило больше гулять и делать небольшие перерывы в работе. Не проводите за компьютером несколько часов подряд: отвлекитесь, прогуляйтесь по кабинету или выйдете во двор, сделайте зарядку на 5—10 минут.

Рацион должен быть сбалансированным и содержать все необходимые организму вещества, включая микроэлементы. Так дефицит железа или фолиевой кислоты может приводить к анемии или повреждению сосудистой стенки. Например, для доноров существует специальная диета, которой нужно придерживаться за несколько дней до сдачи крови. Необходимо исключить из рациона молочные продукты, жирное, орехи — так как их употребление провоцирует попадание в кровоток частичек жира и делает невозможным применение такой крови. В повседневной жизни, конечно, отказываться от орехов или молока не нужно. А вот следить за общим количеством жиров в рационе — очень важно. Когда мы систематически злоупотребляем жирной пищей, рискуем получить метаболические нарушения, сопровождающиеся развитием атеросклероза и сахарного диабета. Но не менее опасен и недостаток жиров. В нормальных количествах они жизненно необходимы организму, например, для укрепления стенок сосудов и поддержания их эластичности".