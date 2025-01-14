Сгребаем отходы из холодильника — как «оживить» новогодние блюда после праздника

3. Пирог с мясом и овощами. Если у вас остались кусочки мяса и овощи, их можно использовать для приготовления пирога. Просто нарежьте все ингредиенты, смешайте с яйцом и специями, и запеките в тесте. Такой пирог станет отличным перекусом.