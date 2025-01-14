Сгребаем отходы из холодильника — как «оживить» новогодние блюда после праздника

1. Салат из оливье с курицей. Если у вас остались остатки оливье, добавьте к нему отварную курицу. Просто нарежьте куриное филе и смешайте с салатом. Это придаст блюду новый вкус и сделает его более сытным.
2. Запеканка из картофельного пюре. Остатки картофельного пюре можно использовать для приготовления запеканки. Смешайте пюре с яйцом, добавьте тертый сыр и любые оставшиеся овощи или мясо. Выложите массу в форму и запекайте до золотистой корочки.
3. Пирог с мясом и овощами. Если у вас остались кусочки мяса и овощи, их можно использовать для приготовления пирога. Просто нарежьте все ингредиенты, смешайте с яйцом и специями, и запеките в тесте. Такой пирог станет отличным перекусом.
4. Суп из остатков. Не выбрасывайте остатки мяса и овощей — из них можно приготовить вкусный суп. Просто добавьте их в бульон, добавьте специи и варите до готовности. Это отличный способ не только использовать остатки, но и насладиться горячим блюдом.
5. Бутерброды с новогодними закусками. Остатки закусок, таких как селедка под шубой или фаршированные яйца, можно использовать для приготовления бутербродов. Просто намажьте их на хлеб или тосты, добавьте свежие овощи и зелень.
Используя эти простые рецепты, вы не только сократите количество пищевых отходов, но и разнообразите свое меню после праздников. Приятного аппетита!