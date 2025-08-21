Юрист: какой срок получат ВДВшники за фальсификацию ранений

Цепная реакция
Все началось с показаний одного из штурмовиков бригады, который раскрыл следователям аферы с оформлением ранений. Это позволило инициировать аресты: 27 июня 2024 года под стражу взяли подполковника Константина Фролова (известный под позывным «Палач»), а вскоре — и полковника Артема Городилова. Оба дали признательные показания и заключили досудебные соглашения, что помогло выявить еще 35 участников схемы. По данным СКР, махинации привели к незаконному получению свыше 200 млн рублей из бюджета.
Как пояснил военный юрист Андрей Бендер, механизм страховых выплат в таких случаях формально зависит от заключений врачебно-военной комиссии (ВВК), а страховые компании проводят собственные проверки подозрительных случаев. Однако, по его словам, систематическое поступление одного и того же военнослужащего с ранениями должно становиться поводом для проверки на возможный умысел. Эксперт отметил, что разнородный статус участников схемы — от рядовых до высокопоставленных командиров — изначально затруднял выявление организованного характера преступления.
«Если военнослужащий неоднократно поступает с ранениями, это сигнал для расследования умысла. Страховые компании и ВВК должны проверять закономерности, но здесь явно был сговор», — подчеркнул Бендер в разговоре с ВФокусе Mail.
При этом юридическая ответственность за фальсификацию диагнозов ложится на членов врачебных комиссий, которые в данном случае действовали в составе организованной группы. Как уточнил юрист, страховые выплаты формально считаются законными до момента, пока следствие не докажет умышленное причинение вреда здоровью с целью получения компенсаций, внеочередных званий или государственных наград.
Схема фальсификаций
Следствием установлено, что участники преступной группы намеренно наносили себе ранения в неопасные зоны тела, чтобы избежать серьезного ущерба здоровью, но при этом получить страховые выплаты (до 3 млн рублей), а также внеочередные отпуска и государственные награды. Например, у подполковника Константина Фролова было официально задокументировано четыре ранения, он носил нашивки за семь боевых операций, а также имел орден Мужества и медаль «За отвагу», — все эти регалии теперь признаны незаконно полученными. Также следствие ставит под сомнение медийные образы фигурантов: в частности, истории о Фролове как о герое-снайпере и спасителе ребенка считаются сфабрикованными.
По словам военного юриста Андрея Бендера, фальсификация в таких случаях не ограничивается только подлогом документов — она включает умышленное причинение вреда здоровью ради личной выгоды. «Врачебно-военная комиссия обязана устанавливать все обстоятельства, включая наличие пороховых следов и дистанцию выстрела, однако сговор между медиками и офицерами делает такую схему возможной», — отметил эксперт.
Ключевыми фигурантами дела стали экс-командир 234-го полка полковник Артем Городилов и подполковник Константин Фролов, занимавший должность начальника спецопераций. В рамках уголовных дел о мошенничестве, взяточничестве и незаконном обороте оружия у них были обнаружены тайники с трофейным вооружением.
«Это групповая, а не одиночная афера: офицеры организовывали процесс, а подчиненные исполняли его. Без должного контроля со стороны медицинских работников и спецорганов подобные схемы продолжают существовать», — говорит военный юрист.
«В связи с тем, что им инкриминируется часть четвертой статьи 159, это мошенничество в особо крупном размере, превышение должностных полномочий, незаконный оборот оружия, то наказание предусматривает срок от 7 до 15 лет лишения свободы. Его получат основные фигуранты уголовного дела», рассказал ВФокусе Mail Андрей Бендер.
Лица, заключившие досудебное соглашение со следствием, конечно, получат меньше, они будут рассматриваться в особом порядке, и срок, конечно, будет у них намного меньше. Но в любом случае все будет зависеть от того, какую роль каждый из участников выполнял при данном сговоре, напомнил юрист.
«Более того, данный судебный процесс будет идти в закрытом режиме и какие-то моменты не будут разглашаться. Многое будет зависеть именно от вины каждого из участников, потому что выявлена группа, а это отягчающее обстоятельство, особо крупный размер, тоже отягчающее обстоятельство. В совокупности, думаю, что будет запрошен срок не менее 10 лет каждому. Однако конечный результат мы сможем узнать только когда суд вынесет решение по данному уголовному делу», — сказал Бендер.