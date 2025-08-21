Юрист: какой срок получат ВДВшники за фальсификацию ранений

Следствием установлено, что участники преступной группы намеренно наносили себе ранения в неопасные зоны тела, чтобы избежать серьезного ущерба здоровью, но при этом получить страховые выплаты (до 3 млн рублей), а также внеочередные отпуска и государственные награды. Например, у подполковника Константина Фролова было официально задокументировано четыре ранения, он носил нашивки за семь боевых операций, а также имел орден Мужества и медаль «За отвагу», — все эти регалии теперь признаны незаконно полученными. Также следствие ставит под сомнение медийные образы фигурантов: в частности, истории о Фролове как о герое-снайпере и спасителе ребенка считаются сфабрикованными.