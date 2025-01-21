Сгорел на работе. Пять стадий выгорания, от которых никто не застрахован

Как определить стадию выгорания
Как пишет «Лайфхакер», современные ученые выделяют пять этапов выгорания. Обычно эти стадии развиваются линейно, и постепенно все усугубляется, если не принять меры.
1. Медовый месяц.
Казалось бы, на этом этапе все прекрасно. Мы приходим на новую работу или начинаем новый проект. Сотрудник полон воодушевления, у него активизируются все нейротрансмиттеры, отвечающие за хорошее настроение. Человек чувствует, что он стратегически и творчески мыслит, готов брать на себя ответственность. Этот этап отличают безудержный оптимизм, свободное творчество, продуктивность. На первой стадии выгорания мы чувствуем удовлетворение от работы и полны энергии.
2. Зарождение стресса.
На этой стадии постепенно нарастает рабочий стресс. Работник смотрит на все более реалистично, может начать в чем-то разочаровываться. Если в этот момент не начать бороться с выгоранием, ситуация ухудшится. Человек не может перестать думать о работе, замечает, как стресс влияет на другие сферы жизни, а его личные границы нарушаются. Также он становится раздражительным, ощущает тревогу, усталость, у него меняется аппетит, режим сна. Становится сложно сосредоточиться, появляются головные боли.
3. Хронический стресс.
Совсем без стресса на работе обойтись сложно, но нужно уделить этой проблеме внимание. Потом с ней будет избавиться сложнее.
Хронический стресс может возникнуть, если человеку не хватает информации и при этом он чувствует беспомощность, неопределенность. Для этой стадии характерны бессонница, постоянная усталость, проблемы с желудком, головная боль, прокрастинация, обидчивость или озлобленность, агрессия или апатия, циничность. Человек отстраняется от других людей, ощущает снижение либидо, может начать пить или даже употреблять наркотики. При этом сотрудник отрицает наличие проблем.
4. Выгорание.
Здесь выгорание обретает полную силу. Каждый переживает эту стадию по-своему. При легкой степени хватит пересмотреть свои приоритеты, найти свободное время. Некоторые же теряют надежду на улучшение ситуации.
Для этой стадии характерны апатия, отчаяние, разочарование. Человек становится смиренным и безразличным, у него снижаются внимание и кратковременная память, он изолируется от общества. Кроме того, он пессимистично смотрит на мир, одержим проблемами, сомневается в себе, испытывает уже хронические головные боли и проблемы с желудком. Также для этой стадии характерны физические признаки стресса, сомнения в себе. Человек игнорирует личные потребности, у него меняется поведение.
5. Привычное выгорание.
На этой стадии появляются функциональная заторможенность, подавленность, повышенная раздражительность. Сотрудник ощущает хроническую грусть, умственную и физическую усталость, депрессию. Это самая серьезная стадия. Если не начать решать проблему, она может привести к аффективным расстройствам и ухудшить состояние здоровья.
Как распознать выгорание
Выгоранием считают состояние эмоционального, физического и ментального истощения после долгого стресса. Поначалу может казаться, что это просто переутомление от работы, но потихоньку состояние распространяется на все сферы жизни. К общим признакам относятся усталость, негативизм, цинизм. Среди физических симптомов можно назвать бессонницу, расстройства пищеварения, частые простуды. Также выгорание похоже на депрессивное или тревожное расстройство. Все кажется слишком тяжелым, появляется уверенность, что никаких усилий недостаточно.
В зоне риска — перфекционисты и успешные люди. На них влияет не только рабочий стресс, но и внутреннее давление, стремление к идеалу.
Чем выгорание отличается от стресса
Обычно стресс — явление временное. Испытывая его, люди верят, что могут все преодолеть. Выгорание же — это результат долгого и повторяющегося стресса. Из-за такого состояния у человека снижается самооценка, появляется синдром самозванца. Кроме того, стресс поддается контролю, а выгорание потребует полного пересмотра своего образа жизни. Если не заняться своим состоянием, могут появиться проблемы с физическим, психическим здоровьем, поведенческого характера (неудовлетворенность от работы, прогулы и прочее).
Как справиться с выгоранием
Способы избавиться от выгорания индивидуальны. Кто-то может вернуться в нормальное состояние за несколько месяцев, кому-то понадобится больше года, последствия при этом сохраняются до четырех лет.
В любом случае нужно в приоритет поставить заботу о себе. Это означает, что нужно следить, куда и зачем вы тратите свои время, энергию и эмоции.
Можно, например, провести четкую границу между работой и личной жизнью, отстаивать свои интересы, опираться на друзей и близких. Также стоит составить два списка дел. Первый — занятий, которые дают результаты, но не вызывают эмоциональной отдачи, второй — занятий, которые дают полную отдачу, хотя и приводят к незначительным результатам. Подумайте, как добавить больше занятий из второго списка в свое расписание, а дела из первого — делегировать кому-то.
Важно учитывать, что выгорание связано не с объемом дел, а с отношением к ним. Иногда давление исходит от самого человека. В таком случае можно обратиться за профессиональной помощью.
Отметим, уровень стресса зависит от сферы. Аналитики рассказали, представители каких областей страдают от него больше всего.