Сгорел на работе. Пять стадий выгорания, от которых никто не застрахован

Для этой стадии характерны апатия, отчаяние, разочарование. Человек становится смиренным и безразличным, у него снижаются внимание и кратковременная память, он изолируется от общества. Кроме того, он пессимистично смотрит на мир, одержим проблемами, сомневается в себе, испытывает уже хронические головные боли и проблемы с желудком. Также для этой стадии характерны физические признаки стресса, сомнения в себе. Человек игнорирует личные потребности, у него меняется поведение.