Сезону быть. Эксперты объяснили рекордный спрос на отдых в Египте

Интерес к Египту не угасает, говорит заведующий кафедрой туризма и гостиничного дела Российской международной академии туризма (РМАТ), эксперт по классификации гостиниц Роман Арсений. «Во-первых, это направление на фоне других выглядит более доступным по цене. Во-вторых, курорты Красного моря — круглогодичные с неярко выраженной сезонностью. В-третьих, пляжный отдых по системе “все включено”, дайвинг и снорклинг в живописных акваториях — любимый формат российских туристов. Если субсидирование въездных рейсов в страну продолжится, а цены не будут расти, то у Египта есть все шансы вскоре добиться поставленных целей. Однако и власти страны, и российские туроператоры понимают, что обострение конфликтов на Ближнем Востоке, как с северной, так и южной сторон, может скорректировать намеченные планы», — объясняет эксперт.

Египет так долго ждали любители Красного моря, что сейчас готовы летать на все выходные и праздники круглый год, ведь там всегда солнечно и доступно любимое «всё включено», анимация и потрясающие аквапарки для детей и взрослых, рассказывает ведущий специалист по зарубежным направлениям, эксперт в области туризма Наталья Лазарева. «За последнее время были открыты новые отели и реновированы старые, что также привлекает туристов. Но конкуренцию Турции Египет, увы, не составит. Есть фанаты Египта, а есть те, кто боится морских обитателей и никогда не поменяет спокойные турецкие берега на Красное море», — заключает эксперт.