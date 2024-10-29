Сезон простуд: что нужно знать о пневмонии

Пневмония — это воспалительное заболевание легких, которое дает очаговые, сегментарные или тотальные поражения легочной ткани. Если не лечить болезнь, она может привести к заражению крови, нехватки кислорода и, как следствие, летальному исходу.
Специалисты в беседе с National Geographic рассказали, как диагностируется пневмония, какие типы заболевания бывают и кто больше подвержен ему.
Виды пневмонии
Есть четыре типа пневмонии: бактериальная, вирусная, грибковая и внутрибольничная.
Бактериальная пневмония и её лечение
Бактериальная — наиболее распространенный тип пневмонии. Как понятно из названия, ее причиной являются бактериями, поэтому заболевание этого вида легко лечится антибиотиками.
По словам экспертов, чем раньше удастся выявить заболевание и начать лечение, тем лучше. В таком случае риск осложнений будет намного меньше.
Вирусная пневмония
Она встречается гораздо реже и может быть вызвана таким вирусом, как, например, вирус гриппа, SARS-CoV-2, который является причиной COVID-19 или РСВ (респираторный вирус).
Многие из вирусов развиваются сначала в верхних дыхательных путях, после чего распространяются в легкие.
Вирусная пневмония может привести к бактериальной, ослабляя иммунную систему человека и делая уязвимым для вторичной инфекции. Хотя ни один вирус нельзя вылечить антибиотиками, существуют вакцины, которые могут помочь предотвратить заражение: ежегодная прививка от гриппа, вакцина от COVID и новая вакцина от РСВ.
Грибковая пневмония
Грибковые пневмонии встречаются редко и обычно возникают у пациентов с уже имеющимися заболеваниями.
Как правило, грибковые пневмонии поражают людей с аутоиммунными заболеваниями и сниженным иммунитетом, пациентов, проходящих химиотерапию, а также больных с хроническими недугами.
Внутрибольничная пневмония
Она считается отдельной категорией и развивается через 48−72 часа после поступления больного в стационар. В больничных условиях пациенты часто сталкиваются с другими бактериями, в том числе штаммами, которые с большей вероятностью будут устойчивы к антибиотикам.
Случай пневмонии, приобретенной в больнице, может повлиять на то, как врачи будут лечить это заболевание.
Как врачи диагностируют пневмонию
Самые распространенные симптомы пневмонии — одышка, сильный кашель, температура, боль в груди и общая усталость. Чтобы диагностировать пневмонию, врачи прослушивают легкие при помощи стетоскопа.
При пневмонии в легких слышится потрескивающий звук, похожий на звук рвущейся бумаги. Затем пациенту назначают компьютерную томографию, чтобы установить диагноз.
Кто больше всего подвержен риску возникновения пневмонии
Риску возникновения пневмонии подвержены дети в возрасте пяти лет, взрослые старше 65 лет и люди с уже имеющимися заболеваниями, такими как болезни сердца и лёгких, а также с ослабленной иммунной системой из-за химиотерапии или трансплантации органов.
К другим факторам риска относятся неконтролируемый диабет, курение или чрезмерное употребление алкоголя.
В чем опасность пневмонии
При отсутствии лечения пневмония может вызвать серьезные осложнения.
Основной риск пневмонии заключается в том, что она может повредить легкие, из-за чего человек теряет способность получать необходимый ему кислород. Это повреждение обычно возникает из-за того, что возможность воспаления привести к скоплению воспалительных клеток в альвиолах — крошечных легочных мешочках Это и препятствует поступлению кислорода и выделению углекислого газа.
Инфекция также может распространиться по всему организму, например, в пространство между легкими и грудной стенкой или в кровоток.
В итоге пневмония может привести к сепсису — тяжелому инфекционному заболеванию, которое развивается как системная воспалительная реакция при попадании в кровь патогенных микроорганизмов или их токсинов. Сам сепсис нередко приводит к летальному исходу.
Эксперты предупреждают о важности обращения к специалистам при возникновении симптомов пневмонии. Это поможет избежать осложнений.
Ранее врач рассказал, как справиться с кашлем в сезон простуд.