Сезон простуд: что нужно знать о пневмонии

Основной риск пневмонии заключается в том, что она может повредить легкие, из-за чего человек теряет способность получать необходимый ему кислород. Это повреждение обычно возникает из-за того, что возможность воспаления привести к скоплению воспалительных клеток в альвиолах — крошечных легочных мешочках Это и препятствует поступлению кислорода и выделению углекислого газа.