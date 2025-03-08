Сезон охоты начинается: Врач назвал пять способов защиты от клещей

«Далее активность идёт на спад, но позже начинается второй пик активности — в осеннее время. Стоит отметить, что клещи переносят порядка 20 заболеваний, а девять из них опасны для человека. Среди них, например, лайм-боррелиоз и клещевой энцефалит», — добавил медик в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».