Сезон цветения сакуры можно застать еще в пяти странах

Там отметили, что среди самых живописных мест Пусана, где можно полюбоваться на вишню в цвету, — улица Сакуры в районе Намчхон, парк Самнак, променад на берегу реки Накдонган в экопарке Мэкдо и дорога на гору Хванен. «В Сеуле туристы любят гулять по вишневой аллее Юнчжунно, вокруг озера Сокчхон и у станции метро Университет Хансон. Но сакура — не единственное, за чем стоит ехать в Южную Корею. Весна в этой стране очень живописна. В это время в парках и на улицах городов цветет форзиция, слива, абрикос, персик, магнолия и камелия», — добавили в компании.