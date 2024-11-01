Сезон болезней: как быстро вылечить простуду

Обычно такие симптомы простуды, как насморк, кашель, чихание и боль в горле, проходят в течение недели. Несмотря на такой недолгий период, болезнь все равно утомляет и не дает нормально жить.
Справиться с болезнью быстрее и облегчить состояние помогут несколько несложных правил. О них рассказали в Роскачестве.
Пейте больше жидкости
Во время болезни важно соблюдать питьевой режим. Пейте больше любой жидкости. Отлично подойдут обычная вода, клюквенный морс, куриный бульон или теплая вода с медом и лимоном.
Теплая жидкость помогает облегчить заложенность носа, облегчает дыхание, а также предотвращает обезвоживание.
Во время болезни нельзя пить газированные напитки и напитки с кофеином, а также алкоголь.
Полощите горло
Для полоскания используйте соленую воду. Она облегчает боль в горле и уменьшает першение.
Больше спите
Взрослому человеку необходимо не менее семи часов сна. В ином случае организм испытывает стресс и запускает воспалительную реакцию в организме.
Добавьте в рацион мед
Если у вас нет аллергии на мед, обязательно добавьте его в рацион. Он помогает при кашле как детям, так и взрослым.
Ешьте продукт с горячим чаем или размешивайте в теплой воде.
Пейте витамины
В аптеках можно приобрести комплексы витаминов.
Так, например, витамин С помогает организму выздороветь быстрее. Но помните, что максимальная суточная доза — две тысячи миллиграммов.
Пейте пробиотики
Большинство иммунных клеток находится в микрофлоре кишечника. Поэтому важно поддерживать его работу во время болезни.
Также необходимо правильно питаться и не употреблять во время болезни тяжелую пищу.
Пейте отвары из трав
Чабрец — отличное отхаркивающее средство, ромашка обладает противовоспалительным эффектом, а эхинацея и сироп из черной бузины укрепляют организм, снижают температуру и прекращают воспалительные процессы.
Последствия простуды
Хотя простуда сама по себе кажется нам чем-то несерьезным, она может привести к серьезным осложнениям.
Затянувшийся кашель может привести к бронхиту или пневмонии. Особенно подвержены этим заболеваниям люди с ослабленным иммунитетом и астмой.
Если насморк не проходит долгое время, может развиться синусит — воспаление носовых пазух.
А может развиться инфекция среднего уха — это скопление жидкости и отек за барабанной перепонкой из-за вирусов и бактерий. Инфекция становится причиной лихорадки и боли в ушах.
Обращаться к врачу следует при непроходящих симптомах и повышении температуры.
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