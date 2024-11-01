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Сезон болезней: как быстро вылечить простуду

Рассказываем, как выздороветь быстрее и когда надо обращаться к врачу.

Анна Морозова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

Обычно такие симптомы простуды, как насморк, кашель, чихание и боль в горле, проходят в течение недели. Несмотря на такой недолгий период, болезнь все равно утомляет и не дает нормально жить.

Справиться с болезнью быстрее и облегчить состояние помогут несколько несложных правил. О них рассказали в Роскачестве.

Пейте больше жидкости

Во время болезни важно соблюдать питьевой режим. Пейте больше любой жидкости. Отлично подойдут обычная вода, клюквенный морс, куриный бульон или теплая вода с медом и лимоном.

Теплая жидкость помогает облегчить заложенность носа, облегчает дыхание, а также предотвращает обезвоживание.

Во время болезни нельзя пить газированные напитки и напитки с кофеином, а также алкоголь.

Полощите горло

Для полоскания используйте соленую воду. Она облегчает боль в горле и уменьшает першение.

Больше спите

Взрослому человеку необходимо не менее семи часов сна. В ином случае организм испытывает стресс и запускает воспалительную реакцию в организме.

Добавьте в рацион мед

Если у вас нет аллергии на мед, обязательно добавьте его в рацион. Он помогает при кашле как детям, так и взрослым.

Ешьте продукт с горячим чаем или размешивайте в теплой воде.

Пейте витамины

В аптеках можно приобрести комплексы витаминов.

Так, например, витамин С помогает организму выздороветь быстрее. Но помните, что максимальная суточная доза — две тысячи миллиграммов.

Пейте пробиотики

Большинство иммунных клеток находится в микрофлоре кишечника. Поэтому важно поддерживать его работу во время болезни.

Также необходимо правильно питаться и не употреблять во время болезни тяжелую пищу.

Пейте отвары из трав

Чабрец — отличное отхаркивающее средство, ромашка обладает противовоспалительным эффектом, а эхинацея и сироп из черной бузины укрепляют организм, снижают температуру и прекращают воспалительные процессы.

Последствия простуды

Хотя простуда сама по себе кажется нам чем-то несерьезным, она может привести к серьезным осложнениям.

Затянувшийся кашель может привести к бронхиту или пневмонии. Особенно подвержены этим заболеваниям люди с ослабленным иммунитетом и астмой.

Если насморк не проходит долгое время, может развиться синусит — воспаление носовых пазух.

А может развиться инфекция среднего уха — это скопление жидкости и отек за барабанной перепонкой из-за вирусов и бактерий. Инфекция становится причиной лихорадки и боли в ушах.

Обращаться к врачу следует при непроходящих симптомах и повышении температуры.

Ранее рассказали, что нужно знать о пневмонии.