Дайджест фотоснимков: невероятные кадры из разных уголков планеты

Впервые фотография была изобретена чуть меньше, чем 200 лет назад. Страшно представить, сколько бы потеряло человечество, если бы люди не имели возможности запечатлеть исторические и памятные события на свои телефоны и фотоаппараты.
В этом материале собрали для вас пять фотоконкурсов, победителей и призеров которых должен увидеть каждый.
Лучшие снимки дикой природы
Мусор в морях и океанах, конечно, вредит экологической обстановке, но порой он может стать невероятным объектом для фотографий.
Среди 14 тысяч снимков жюри премии British Wildlife Photography Awards выбрало победителем фотографию «Океанского дрифтера» — футбольного мяча, который под водой покрыт сотнями гусиных ракушек.
Гангстеры и уязвимость
Платформа FotoSlovo выбрала победителей одноименного конкурса. Его целью было объединить фотографов со всего мира, которые могли представить работы в любой тематике, технике и жанре, отразив свое видение мира через объектив.
Посмотрите на эти невероятные снимки, чтобы увидеть, какую красоту в повседневной жизни замечают люди из разных уголков мира.
«Чудеса Земли»
Одинокая коляска, красочный рыбный рынок на берегу Вьетнама, башня, которая «держит» Луну на своей вершине — это и многое другое можно увидеть на снимках, представленных на Sony World Photography Awards 2024.
Национальные и региональные победители конкурса переносят нас из космоса в горячие источники и с оживленного шоссе на дно моря.
«Искусство строительства»
Фотоконкурс Института дипломированных специалистов по строительству (CIOB) — это не просто мероприятие, а повод показать миру настоящие архитектурные шедевры.
Победителем стал Азим Хан Ронни, который представил снимок Национальной мечети Бангладеш. Также жюри не смогло пройти мимо еще одного потрясающего снимка, на котором показаны опасные условия, в которых работают некоторые люди на кирпичных заводах в Бангладеше.
Теннисист с бабочкой и зимний пейзаж
Австралийский фотоконкурс Australian Photographic Prize — один из немногих, который одновременно награждает авторов цифровой и аналоговой фотографии.
Лучшей цифровой фотографией стал снимок теннисиста, который во время игры отвлекся на бабочку. А лучшим аналоговым изображением стал зимний пейзаж.