Сейчас технически Земля не вращается вокруг Солнца

В обиходе говорят, что все планеты вращаются вокруг Солнца. Однако барицентр Солнечной системы находится рядом с ним, объектом с наибольшей массой и гравитацией. Гравитационное влияние таких огромных планет, как Юпитер и Сатурн, а также их орбитальное движение не позволяют барицентру находится внутри Солнца. Поэтому Земля в этот самый момент технически не вращается вокруг него: барицентр находится лишь рядом с нашей звездой. Общий центр масс совпадает с центром Солнца только изредка.