Сейчас технически Земля не вращается вокруг Солнца

Разные изображения Солнечной системы, где показаны траектории движения планет вокруг Солнца, показывают не совсем корректную информацию. В частности, упрощаются данные об орбитах. Технически Земля не вращается вокруг Солнца даже сейчас. Что же происходит на самом деле? Об этом рассказывает IFLScience.
Ученые предлагают представить небольшую звезду, которая вращается вокруг более массивной звезды. В действительности в такой системе звезды вращаются вокруг общего центра масс — барицентра. Он существует везде, где больше одного объекта (независимо от массы и размера).
В обиходе говорят, что все планеты вращаются вокруг Солнца. Однако барицентр Солнечной системы находится рядом с ним, объектом с наибольшей массой и гравитацией. Гравитационное влияние таких огромных планет, как Юпитер и Сатурн, а также их орбитальное движение не позволяют барицентру находится внутри Солнца. Поэтому Земля в этот самый момент технически не вращается вокруг него: барицентр находится лишь рядом с нашей звездой. Общий центр масс совпадает с центром Солнца только изредка.
Эксперты подчеркивают, что даже Луна вращается технически не вокруг Земли, а вокруг точки, которая находится на расстоянии примерно пяти тысяч километров от центра нашей планеты. Интересно, что это расстояние постепенно увеличивается, ведь Луна удаляется от нас.
Ранее эксперты выяснили, что число спутников на земной орбите за последние несколько лет выросло в 24 раза.
Айгуль Сабитова