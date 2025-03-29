Sex Pistols выступит в Канаде и США впервые за 22 года

Лайдон рассказал полиции Лос-Анджелеса, что некая женщина начала сталкерить его и бросала письма в его почтовый ящик. Позже поклонница проникла на территорию собственности артиста в Лос-Анджелесе и прогуливалась по его заднему двору. По словам Лайдона, он встретился с ней лицом к лицу и сказал ей убираться.