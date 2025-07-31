Спасо-Преображенский монастырь: фотоистория восстановления

К этому времени от разрушенной в советское время обители остались лишь стены и чудом сохранившееся здание келейного корпуса с домовым храмом во имя Всех Святых. Именно с него началась реконструкция монастыря. Храм был восстановлен за два года. Его внутреннее убранство украшают арочные своды, иконостас изготовлен калужскими мастерами, а иконы написаны в Оптиной пустыни. Кроме келейного корпуса в монастыре есть гостиница для паломников, просфорная и обширный сад. В 2019 году обитель обрела собственный «голос» — на ее территории была поставлена колокольня с колоколами, отлитыми на Ярославском колокольном заводе братьев Шуваловых. Их звучание максимально приближено к звону старинных колоколов.