Спасо-Преображенский монастырь: фотоистория восстановления

К этому времени от разрушенной в советское время обители остались лишь стены и чудом сохранившееся здание келейного корпуса с домовым храмом во имя Всех Святых. Именно с него началась реконструкция монастыря. Храм был восстановлен за два года. Его внутреннее убранство украшают арочные своды, иконостас изготовлен калужскими мастерами, а иконы написаны в Оптиной пустыни. Кроме келейного корпуса в монастыре есть гостиница для паломников, просфорная и обширный сад. В 2019 году обитель обрела собственный «голос» — на ее территории была поставлена колокольня с колоколами, отлитыми на Ярославском колокольном заводе братьев Шуваловых. Их звучание максимально приближено к звону старинных колоколов.
С 20 января 2020 года Спасо-Преображенский женский монастырь Севска возглавляет игуменья монахиня Макария (Швец).
Сейчас в обители идет восстановление главной жемчужины архитектурного ансамбля XVII века — Спасо-Преображенского храма. Главными святынями обители являются обновленная икона Крещения Господня, старинная икона пророка Илии и икона Богородицы «Споручница грешных».
Спасо-Преображенский монастырь находится по адресу: Брянская область, город Севск, улица Плеханова, 1. Доехать до монастыря из Москвы можно по трассе Москва — Киев. На 480-м километре следует повернуть на Пушкарную слободу. Кроме этого, можно добраться автобусом или маршрутным такси до города Севска.