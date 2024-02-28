Северные гладкие киты уменьшились в размерах. Опасные последствия

Северные гладкие киты уменьшились в размерах и стали давать меньше потомства из-за изменений климата. К таким выводам пришла команда ученых из Великобритании и США, проанализировавшая данные, собранные с 1970 по 2020 год. Подробности приводятся в журнале Royal Society Open Science. Вкратце Live Science об исследовании рассказал его ведущий автор Энрико Пиротта, эколог из Сент-Эндрюсского университета (Великобритания).