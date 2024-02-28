Северные гладкие киты уменьшились в размерах. Опасные последствия

Северные гладкие киты уменьшились в размерах и стали давать меньше потомства из-за изменений климата. К таким выводам пришла команда ученых из Великобритании и США, проанализировавшая данные, собранные с 1970 по 2020 год. Подробности приводятся в журнале Royal Society Open Science. Вкратце Live Science об исследовании рассказал его ведущий автор Энрико Пиротта, эколог из Сент-Эндрюсского университета (Великобритания).
Эксперты использовали статистическую модель, чтобы выяснить, есть ли связь между длиной тела половозрелой самки, ее здоровьем, выживаемостью и способностью к размножению. Ученые пришли к выводу, что длина тела самок больше влияет на вероятность появления потомства, чем здоровье и случайные переменные.
Дело в том, что киты используют запасы липидов для получения достаточного количества энергии в процессе размножения. Более мелкие особи накапливают меньше энергии, что сказывается на их способности произвести потомство.
Исследование британских и американских ученых было посвящено виду, находящемуся под критической угрозой уничтожения. Уязвимость животных перед угрозами, исходящими от деятельности человека, означает, что меры по защите этих животных должны быть приняты немедленно.
С 1981 года северные гладкие киты стали меньше в размерах из-за стрессовых факторов. Среди последних — изменение климата. Предположительно, размеры животных изменились из-за уменьшения доступа к пище.
В этом сезоне родились 17 детенышей северных гладких китов. Чтобы остановить сокращение популяции, должно рождаться по 50 детенышей за сезон.
Ранее океанологам из США удалось сделать фото новорожденной большой белой акулы. Хищницу заметили вблизи Калифорнийского побережья. Длина детеныша составила 1,5 м. Его тело покрывала белая пленка. Она сходила с тела акулы во время движения. По одной из гипотез, это остатки мешка, внутри которого детеныш развивается в теле матери.