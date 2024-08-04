Сетевой шопинг. Дизайнер назвала ошибки при покупке вещей онлайн

Обычно для презентации своего товара продавцы приглашают моделей со стандартными параметрами, то есть, не меньше среднего роста и довольно подтянутого телосложения. Это значит, что одна и та же юбка миди на девушке из интернета и покупательнице с низким ростом и пышными бедрами будет смотреться совершенно по-разному. Данный момент обязательно стоит учитывать, чтобы потом не писать гневные отзывы продавцу о том, что вам выслали другую модель.