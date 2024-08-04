Сетевой шопинг. Дизайнер назвала ошибки при покупке вещей онлайн

В современном мире покупка вещей стала максимально упрощена — достаточно зайти в интернет-магазин или масс-маркет. С одной стороны, у такого решения есть масса плюсов, начиная от экономии времени, доставки на дом и возможности совершить приобретение здесь и сейчас, но с другой, у каждой медали есть обратная сторона. Сегодня достаточно ситуаций «ожидание против реальности», показывающих, насколько порой мы оказываемся далеки от задуманного варианта. Какие ошибки главные при онлайн-шопинге, и как их избежать, aif.ru рассказала дизайнер, сооснователь бренда одежды Сара Мегре.
1. У вас нет конкретной цели
Подобная ситуация часто случается с каждым: мы заходим на главную страницу интернет-магазина или масс-маркета и начинаем бесцельно бродить по ней, рассматривая кучу привлекательных, но увы, ненужных вещей. В итоге большинство людей попросту забывают, зачем изначально решили посетить сайт, оформив заказ с целым комплектом ярких футболок по акции, очередными штанами или ненужным аксессуаром.
Что делать: обозначьте свою цель, забив ключевое слово в поисковик и установив нужные фильтры, включая границы подходящей цены. Этот способ позволит сэкономить не только два часа потраченного впустую времени, но и деньги, выброшенные на ненужные вещи.
2. Вы невнимательно изучаете карточку (фото) товара
Мечтаете о роскошном шелковом платье, а заказываете стопроцентное хлопковое изделие или кладете в корзину нужный цвет, а приходит другой оттенок — такое нередко бывает в том случае, когда вы невнимательно изучаете карточку товара. Обычно честные и дорожащие своей репутацией производители всегда указывают подробную информацию о составе и свойствах продаваемой вещи, вот только не все покупатели могут похвастаться вниманием к данному вопросу.
Что делать: вместо того, чтобы срочно оформлять заказ на понравившееся визуально платье, сперва прочитайте все данные о его составе и свойствах ткани (электризуется, после стирки может дать усадку). Аналогичные рекомендации стоит использовать при выборе любого продукта, начиная от одежды, заканчивая аксессуарами.
3. Вы ориентируетесь на фото с моделью
Обычно для презентации своего товара продавцы приглашают моделей со стандартными параметрами, то есть, не меньше среднего роста и довольно подтянутого телосложения. Это значит, что одна и та же юбка миди на девушке из интернета и покупательнице с низким ростом и пышными бедрами будет смотреться совершенно по-разному. Данный момент обязательно стоит учитывать, чтобы потом не писать гневные отзывы продавцу о том, что вам выслали другую модель.
Что делать: оценивайте свои параметры и всегда сопоставляйте с теми, которые приближены к модели на фото. Именно тогда вы выберете нужные брюки, которые не нужно подворачивать или относить швее.
4. Вы игнорируете отзывы других покупателей
И это очень большая ошибка! Экономя время на прочтении отзывов покупателей, вы увеличиваете риск заказать неподходящий товар. Именно в данном разделе находится самая ценная информация о том, что после стирки футболка садится на два размера, а облегающие лосины после одного использования растягиваются.
Что делать: обязательно читайте отзывы и помните, что если десять человек подряд говорят об определенных особенностях товара, то это точно не фейковые комментарии, а суровая правда.
5. Вы активно «ловите скидки»
Вот так в списке ненужных вещей появляется все больше бесполезных предметов. Действительно, слова «акция», «черная пятница» или «ценотряс» действуют на большинство людей гипнотически, но именно из-за них вы рискуете приобрести дорогой и абсолютно ненужный лично вам товар. Благодаря таким рекламным ловушкам продавцы ловко распродают некачественные, просроченные, дефектные или просто немодные вещи.
Что делать: сначала хорошенько подумайте, а нужна ли вам пятая по счету белая футболка по цене 199 ₽ Положите товар в корзину, но не оформляйте, выждав сутки, и только потом принимайте окончательное решение.