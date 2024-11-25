Сеть ресторанов в Китае представила пиццу с целиком зажаренной лягушкой

Впрочем, чувство онемения появится, когда вы увидите ту самую «Гоблин-пиццу». И не только потому, что это в целом довольно экспериментальное блюдо, но и из-за того, что в реальности оно, мягко говоря, не похоже на то, что изображено на рекламе.