Сеть ресторанов в Китае представила пиццу с целиком зажаренной лягушкой

Вот такую пиццу можно сейчас заказать в китайских закусочных всемирной сети Pizza Hut (компания официально ушла из России в 2022 году. — Прим. ред.). Как объясняет издание Mothership, лягушачье обновление меню — результат коллаборации ресторана с популярной мобильной игрой Dungeon & Fighter: Origins, где во время выполнения одного из заданий гоблины натыкаются на пиццерию этого бренда.
А что можно предложить на обед неприветливым чудовищам из фэнтези-миров? Что-то столь же эпатажное и шокирующее, как и они сами, вероятно, подумали авторы концепции. И добавили на основу из пиццы зажаренную во фритюре тушку лягушки-быка. Половинки вареного яйца с оливками вместо глаз только усиливают вау-эффект.
Но одной лягушкой сыт не будешь. Кроме земноводного, в пицце стоимостью 169 юаней (чуть больше 2400 рублей по нынешнему курсу) есть вареные яйца, пряная основа, внушительное количество кориандра и соуса мал — популярной в Китае заправки из перца чили, сычуаньского перца и других специй, замешанных на масле. У едоков, не привыкших к таким изыскам, от этого мала немеет рот.
Впрочем, чувство онемения появится, когда вы увидите ту самую «Гоблин-пиццу». И не только потому, что это в целом довольно экспериментальное блюдо, но и из-за того, что в реальности оно, мягко говоря, не похоже на то, что изображено на рекламе.
Клиенты пиццерии, впечатленные увиденным, в комментариях в соцсетях попросили итальянцев прокомментировать выдумку, а один пользователь даже отметил аккаунт посольства Италии в КНР и в шутку призвал дипломатов вмешаться: «Пожалуйста, пришлите войска, ваше превосходительство!».
Вряд ли, конечно, посольство ответит достаточно оперативно — в самой Италии еще спор из-за пиццы с ананасами не уладили.