Сервис «жизненная ситуация» для многодетных семей запустили на «Госуслугах»

Единовременную выплату из маткапитала с недавнего времени можно оформить на портале «Госуслуги». Если на счете осталось до 10 тысяч рублей, обладатели материнского капитала могут получить эту сумму в виде единовременной выплаты и использовать ее на любые свои нужды. Для этого необходимо подать соответствующее заявление на портале.