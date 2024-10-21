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Сервис «жизненная ситуация» для многодетных семей запустили на «Госуслугах»

На «Госуслугах» запустили сервис «жизненная ситуация» для многодетных семей: уже сейчас можно оформить статус многодетной семьи и воспользоваться им для оформления карты лояльности в некоторых торговых сетях. Об этом в понедельник, 21 октября, сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.

Источник: Hi-Tech Mail

В будущем с помощью электронного удостоверения можно будет записаться в поликлинику, подать заявление на единовременную выплату по беременности и родам и получать ежемесячные социальные выплаты на ребенка. Список льгот, которые семьи могут получить по электронным удостоверениям личности, также будет расширен: достаточно будет предъявить QR-код из приложения «Госуслуги».

Вице-премьер пояснил, чем отличаются QR-коды от обычных удостоверений личности: во-первых, удобством их получения — одним нажатием кнопки через портал «Госуслуги», а во-вторых, тем, что цифровое удостоверение находится в мобильном телефоне, что затрудняет его потерю, передает РИА Новости.

В федеральном бюджете на следующие три года для программы материнского капитала предусмотрено почти 1,7 триллиона рублей. Об этом 24 сентября сообщили в пресс-службе Министерства финансов России.

Единовременную выплату из маткапитала с недавнего времени можно оформить на портале «Госуслуги». Если на счете осталось до 10 тысяч рублей, обладатели материнского капитала могут получить эту сумму в виде единовременной выплаты и использовать ее на любые свои нужды. Для этого необходимо подать соответствующее заявление на портале.