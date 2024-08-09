Сервис вертикальных видео от VK впервые обошел по популярности TikTok

В числе других причин роста именно «VK Клипов» как альтернативы TikTok Кирилл Диденок называет постепенное улучшение интерфейса самого приложения, которое в последнее время стало удобнее с точки зрения публикации новых видео. «Снижение популярности TikTok у российских пользователей может быть обусловлено тем, что их любимые блогеры аудитории перестали публиковать контент на площадке, — считает Диденок. — К тому же, все устали переставлять сим-карты и подключать VPN и нашли более простой способ потребления похожего контента. Мы, как агентство, рекомендуем своим резидентам делать кросспостинг контента во все соцсети. Это позволяет персонам иметь связь с аудиторией в любой соцсети на случай резких изменений».