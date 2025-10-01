Сертификаты на еду: как в Госдуме хотят спасать малоимущих от голода

В США крупнейшей программой продовольственной помощи является SNAP (Supplemental Nutrition Assistance Program), охватывающая около 42 миллионов человек. Участники получают средства на специальные электронные карты EBT, которые можно использовать для покупки продуктов в авторизованных магазинах. Средний размер пособия составляет около $250 в месяц на человека. Исследования Центра бюджетных и политических приоритетов (CBPP) показывают, что SNAP не только снижает уровень продовольственной неуверенности на 30%, но и приносит экономическую выгоду — каждый доллар, потраченный на программу, позволяет сэкономить $14 на расходах в системе здравоохранения.