Сертификаты на еду: как в Госдуме хотят спасать малоимущих от голода

«МК» пишет, что согласно закону речь идет о 30% от прожиточного минимума: «В среднем по России он составляет 17733 рубля, а на 2026 год заявлен в размере 18939 рублей. То есть, около 6 тысяч в месяц предлагается направить на еду. Это должны быть целевые деньги, только на продукты питания — никакого алкоголя и прочих излишеств».
Социальная справедливость
Группа депутатов во главе с Ярославом Ниловым и Дмитрием Гусевым разработала законопроект о введении продовольственных сертификатов для граждан с доходами ниже прожиточного минимума, который в среднем по России составляет 17 733 рубля, но варьируется в зависимости от региона. Согласно инициативе, нуждающиеся смогут ежемесячно получать на специальную карту сумму для приобретения продуктов первой необходимости.
«Это не какие-то талончики, а именно электронные карты с определенным номиналом, — подчеркнул Ярослав Нилов. — Размер помощи составляет 30% от прожиточного минимума, что позволит нуждающимся гражданам приобретать продукты в торговых точках из специально сформированного перечня».
Финансирование новой меры поддержки, согласно пояснительной записке к законопроекту, будет осуществляться через целевые субвенции из федерального бюджета. При успешном принятии инициативы новые правила вступят в силу через 180 дней после официальной публикации.
«Этот закон позволит обеспечить социальную справедливость: никто не должен оставаться без базовых продуктов питания. Мы предлагаем инструмент, который реально работает в регионах и теперь станет доступен для всех нуждающихся в России», — отметил один из авторов законопроекта, первый замруководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев.
«Уже сегодня в ряде регионов действуют различные меры социальной поддержки. Где-то производятся денежные выплаты, где-то, как в Москве, внедрены продовольственные сертификаты, где-то организовано горячее питание или выдаются продуктовые наборы. Однако сейчас мы говорим о принципиально новой, федеральной мере поддержки», — добавил Нилов.
Так, например, в декабре 2024 года правительство Камчатского края выпустило более 5000 специальных социальных карт, которые позволяют льготным категориям граждан покупать местную рыбную продукцию по сниженным ценам.
Перечень продуктов будет устанавливаться правительством. Однако парламентарии заверили, что речь идет исключительно о продуктах питания первой необходимости. «Никакой икры, водки, сигарет или прочей нецелевой продукции. Система настроена так, чтобы помощь достигала именно тех, кто в ней действительно нуждается, и использовалась строго по назначению», — заявил он.
Мировой опыт
Системы продовольственной помощи в форме целевых карт, ваучеров или электронных сертификатов стали неотъемлемым инструментом социальной политики во многих странах мира. Эти программы, направленные на поддержку малоимущих слоев населения, сочетают адресность помощи с контролем за ее целевым использованием, позволяя гарантировать, что средства будут направлены именно на приобретение базовых продуктов питания.
В США крупнейшей программой продовольственной помощи является SNAP (Supplemental Nutrition Assistance Program), охватывающая около 42 миллионов человек. Участники получают средства на специальные электронные карты EBT, которые можно использовать для покупки продуктов в авторизованных магазинах. Средний размер пособия составляет около $250 в месяц на человека. Исследования Центра бюджетных и политических приоритетов (CBPP) показывают, что SNAP не только снижает уровень продовольственной неуверенности на 30%, но и приносит экономическую выгоду — каждый доллар, потраченный на программу, позволяет сэкономить $14 на расходах в системе здравоохранения.
В Австралии подход более децентрализован и основан на работе неправительственного сектора. Хотя национальная система социальной поддержки (Centrelink) предоставляет денежные выплаты, экстренная продовольственная помощь оказывается через сеть благотворительных организаций, крупнейшей из которых является Foodbank Australia. Эта организация действует как логистический хаб, собирая излишки продукции от фермеров, производителей и ритейлеров. Продукты затем распределяются через широкую сеть благотворительных агентств, которые непосредственно помогают нуждающимся, предоставляя как продуктовые наборы, так и организуя бесплатные столовые.