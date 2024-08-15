Серотонин уменьшает влияние негативных событий на наше поведение

Они провели эксперимент с 53 добровольцами. 26 из них был назначен препарат для повышения уровня серотонина, еще 27 представляли собой контрольную группу. Для оценки способностей испытуемых к обучению и контролю поведения испытуемых попросили выполнить определенные задачи. Затем ученые проанализировали действия добровольцев. Оказалось, что повышение уровня серотонина улучшает контроль поведения, особенно при взаимодействии с негативной информацией. Также увеличение этого показателя положительно влияет на различные типы памяти. В ходе исследования ученые использовали селективный агент высвобождения серотонина, который обычно применяют для лечения редкой формы эпилепсии, известной как синдром Драве.