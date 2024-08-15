Серотонин уменьшает влияние негативных событий на наше поведение

Они провели эксперимент с 53 добровольцами. 26 из них был назначен препарат для повышения уровня серотонина, еще 27 представляли собой контрольную группу. Для оценки способностей испытуемых к обучению и контролю поведения испытуемых попросили выполнить определенные задачи. Затем ученые проанализировали действия добровольцев. Оказалось, что повышение уровня серотонина улучшает контроль поведения, особенно при взаимодействии с негативной информацией. Также увеличение этого показателя положительно влияет на различные типы памяти. В ходе исследования ученые использовали селективный агент высвобождения серотонина, который обычно применяют для лечения редкой формы эпилепсии, известной как синдром Драве.
Как рассказал ведущий автор исследования Майкл Колвелл, данные открывают новый взгляд на то, как серотонин влияет на поведение человека в неблагоприятных ситуациях. «Наше исследование может значительно повлиять на понимание механизмов развития депрессии и методов ее лечения», — добавил он.
Таким образом, данное открытие предоставляет новую информацию о роли серотонина в поведении человека. Это вещество знают как «гормон счастья», однако его основная функция, возможно, связана с ослаблением негативных реакций, а не с усилением позитивных.
Повысить уровень серотонина помогает шоколад. Однако нужно знать, как его правильно есть без вреда для фигуры.
Айгуль Сабитова