Серийная убийца или жертва клеветы: кем была Елизавета Батори

Елизавета Батори (1560−1614) известна как «кровавая графиня». По легенде, венгерская аристократка пытала и убила более 600 человек. Жертвами становились девушки, в чей девственной крови якобы купалась Батори, чтобы продлить молодость. Она даже попала в Книгу рекордов Гиннесса как женщина, совершившая самое большое количество убийств.

Есть версии, что Брэм Стокер при работе над романом о вампире Дракуле вдохновлялся не только судьбой господаря Валахии Влада III Цепеша (1428/31−1476/77), но и жизнью «кровавой графини», пишет Ripley's Believe It or Not.

Современные историки оспаривают легенду о зверствах Батори. Оказывается, все могло быть гораздо запутаннее. Рассказываем, что вызывает сомнения в этой истории у ученых.



Жестокие нравы: детство и проблемы со здоровьем

Елизавета Батори появилась на свет в очень влиятельной семье, которая контролировала Трансильванию. А ее дядя Стефан Баторий (1533−1586) был королем Польши.

В детстве она столкнулась с проявлениями насилия и жестокости по отношению к другим людям, пишет National Geographic со ссылкой на Александру Бартосевич из Лодзинского университета (Польша). Во времена «кровавой графини» избиение слуг не было редкостью. В шесть лет юная аристократка и вовсе присутствовала на публичной казни.

С детства у Батори были проблемы со здоровьем, среди них мигрени и сильные перепады настроения. В 4−5 лет она страдала от эпилептических припадков. На сайте Книги рекордов Гиннеса заметили: одним из методов лечения эпилепсии тогда было протирание лица кровью человека, у которого не было этого недуга. В таких целях могли предложить и выпить крови здорового человека. Неизвестно, пытались ли таким образом исцелить маленькую Елизавету Батори. Однако авторы сообщения предположили, что подобные методы могли бы сказаться на юной пациентке и напомнить о себе во взрослом возрасте.



Брак по расчету

В 13 лет Батори обручили с 18-летним графом Ференцем Надашди — представителем еще одной влиятельной венгерской семьи. Поженились они через два года. В этом союзе с 1585 по 1595 год графиня родила четырех детей. Этот брак был политической договоренностью, так что Елизавета Батори не стеснялась внебрачных связей.

Молодожены переехали в венгерский город Шарвар. Как утверждает Бартосевич, в своем замке Надашди обучал молодую супругу тому, как пытать пленников. Он подарил жене перчатки с когтями, чтобы та била ими слуг за провинности. По словам историка, еще больше Елизавету Батори испортило общение с тетей по имени Клара. Та познакомила девушку с оргиями и людьми, которых считали колдунами, ведьмами и алхимиками.

В 1604 году Ференц Надашди умер от неизвестной болезни, и Батори перебралась в Чахтицкий замок. В легендах сохранились зверства, которые в его стенах совершала «кровавая графиня».



Судебный процесс и вопросы к нему

Британский писатель, лингвист из Королевского колледжа Лондона Тони Торн утверждает, что слухи о жестокости Батори к прислуге распространились настолько сильно, что местные прятали своих дочерей от работы у нее. Историк Рэйчел Бледсоу из колледжа Хайлайн в Вашингтоне рассказывает: вскоре Батори стала убивать не только простолюдинок, но и девушек из знатных семей. Молодых аристократок отправляли к ней в замок для обучения хорошим манерам, так они и оказывались в ловушке.

Именно убийства благородных девушек стали толчком для проведения расследования. Его инициировал король Венгрии Матьяш II из династии Габсбургов. Дело вел кузен Елизаветы Батори граф Дьёрдь Турзо. На основании показаний местных он заявил, что от рук графини умерло более 600 девушек. 30 декабря 1609 года «кровавая графиня» и ее слуги-сообщники были арестованы.

Трех слуг Батори казнили: женщин сожгли заживо, мужчину приговорили к более быстрой смерти — через обезглавливание. Одна служанка получила пожизненный срок. Она избежала смерти, так как было установлено, что сама подвергалась издевательствам со стороны других женщин. Позже был пойман и казнен еще один сообщник графини. Саму Батори поместили под домашний арест. Она умерла через три года в Чахтицком замке в возрасте 54 лет.

Тони Торн утверждает, что легенда о зверствах «кровавой графини» приобрела широкую известность лишь в 1744 году благодаря книге иезуита Ласло Туроци. События минувших дней там изложены с ужасающими подробностями. Это привлекло широкого читателя.

Как пишет Britannica, документы суда 1611 года подтверждают выдвинутые против Батори обвинения, но современные ученые сомневаются в доводах против нее. Например, Торн и Бартосевич считают, что злодеяния графини были несколько преувеличены. В Книге рекордов Гиннесса отметили, что первоначальные обвинения были основаны на слухах. Многие свидетели сами не видели доказательств преступлений Елизаветы Батори, а только слышали о них. Слуги графини во всем сознались под пытками. Число жертв могло быть преувеличено или выдумано: самое большое из прозвучавших на суде — 650. Цифру назвала служанка, которая якобы слышала, как один из придворных видел это число в личных записях графини. Записи эти так и не нашли, в показаниях самого придворного они не упоминаются.

Есть гипотеза и о фальсификации вещественных доказательств. Якобы Дьёрдь Турзо, преследуя свои политические амбиции и стремясь добиться расположения короля, разместил в замке больных, получивших разные травмы, и выдал их за жертв своей родственницы.

Нет и доказательств, что Елизавета Батори действительно пила кровь девушек и купалась в ней. Легенды о вампирских наклонностях аристократки записали спустя годы после ее смерти.



Долг короля

Графиня была очень могущественна, еще больше ее влияние усилилось благодаря контролю над землями Надашди после его смерти. Кроме того, Матьяш II — должник Елизаветы Батори, семья графини аннулировала долг короля в обмен на то, чтобы распоряжаться ее заточением. Все это позволяет выдвинуть предположение, что Елизавету Батори оклеветали.

Кроме долга, графиня представляла для Матьяша II политическую угрозу. Ведь она могла поддержать попытки своего двоюродного брата Габриэля Батория оспорить власть короля над Западной Венгрией.

В выигрыше от заключения Батори оказались ее зятья. У них появилась возможность не ждать смерти тещи, чтобы получить наследство. Одна из дочерей графини забрала ценности матери, когда та оказалась в заключении.