Серия похищений? Эксперт Ефремов пояснил, как уберечь детей от мошенников

Пропал ребенок
В понедельник, 24 марта, пропала 15-летняя школьница Ева Залужная. Девочка ушла из дома на улице Черемушки в Новой Москве и не вернулась. Позже выяснилось, что она попала под влияние телефонных мошенников, которые заставили ее уйти в неизвестном направлении.
Мать школьницы обратилась в Следственный комитет, следователи возбудили уголовное дело по статье 126 УК РФ («Похищение человека»). Сейчас правоохранительные органы занимаются ее поисками, а жителей города призывают к помощи в установлении местонахождения девочки.
Следователями отрабатываются все возможные версии, в том числе влияние кибермошенников. По одной из гипотез, злоумышленники могли выманить у девочки ценные вещи или заставить её уйти в неизвестном направлении.
Поисками Евы занимается и поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».
Оставила телефон
Днем 24 марта Ева вышла из дома, оставив на кухонном столе телефон. Около 17:00 её мать попыталась дозвониться, но безуспешно. Вернувшись с работы, женщина обнаружила, что дочь исчезла, а вместе с ней пропали ноутбук и украшения из шкатулки. Девочка не вернулась к вечеру, после чего мать обратилась в полицию.
У школьницы длинные русые волосы, темно-серые глаза, она носила очки и имела родинку над правой бровью. Рост — 170−172 см, телосложение худощавое.
Странной деталью оказалось её поведение в соцсетях: у девушки нашлась единственная страница во «ВКонтакте», полностью пустая, что странно для девочки-подростка, ведь в этом возрасте часто любят продемонстрировать свои фотографии и активно вести страницу. При этом, судя по данным, последний раз она заходила туда три месяца назад, предположительно, удалив весь контент.
Несколько жертв в один день
В этот же день, 24 марта, похожий случай произошел в городе Подольске, примерно в 30 километрах от Москвы. Там пропала 11-летняя Маргарита Белова, также худощавого телосложения и со светло-русыми волосами. Однако её удалось найти в тот же день. Связаны ли оба случая — пока не ясно.
В Сети неравнодушные люди оставляли свои комментарии: «Не всем родителям везёт больше уделять время своим детям. Приходится много работать, чтобы хоть как-то жить по-человечески и накормить, одеть тех же детей», — пишет один из пользователей.
Комментаторы выражают обеспокоенность судьбой девочки и размышляют о причинах её исчезновения.
«С мамой поругалась и в семь убежала из дома, нашли у кого-то дома, а у кого — не говорят», — предполагает другой пользователь.
Но и эти две истории — лишь малая часть в череде загадочных исчезновений. Совсем недавно школьница пропала в красноярском Ачинске — позже ее нашли в соседнем городе.
Это напоминает происшествие, которое случилось всего несколькими днями ранее: 19 марта в Красноярском крае также пропала 15-летняя школьница, но позже выяснилось, что похищение было инсценировано — аферисты заставили девочку записать видеообращение, чтобы запугать родителей и вымогать у них деньги. Мошенники буквально управляли несовершеннолетней, вынудив ее инсценировать собственное похищение.
«Она следовала указаниям мошенников, они ее вели, говорили, куда ехать, записывать видео, что говорить. Она не понимала, это мошенники инсценировали ее похищение, они диктовали ей, что делать», — отметили в СК.
Родителям прислали видео с кладбища и потребовали полмиллиона рублей.
Вечером 19 марта родители получили видео. На записи их дочь, стоя на фоне кладбища, в слезах извинялась перед неким «дядей Юрой по прозвищу Комар» и заявляла, что задолжала ему 300 тысяч рублей. Далее она просила прощения перед «Вагнером», а затем говорила, что за ней приедет «дядя Сережа».
На следующий день появилось еще одно видео, где девочка сообщала, что с ней все в порядке и что она очень соскучилась по родителям. В это время она плакала, но сказала, что условия похитителей должны быть выполнены. «Я просто хочу, чтобы компенсировали то, что забрала, и моральный ущерб… Все условия озвучены родителям», — передала она требования похитителей.
Родителям дали понять, что они должны передать 500 тысяч рублей за ее возвращение. Спустя несколько часов после последнего видео школьницу нашли. Она находилась в съемной квартире в соседнем городе Назарово.
Они говорили, что делать, куда ехать, какие видео записывать. Ребенок не понимал, что участвует в инсценировке.
Как мошенники воздействуют на детей
Телефонные аферисты используют страх и шантаж, чтобы получить контроль над ребенком. Они могут представляться сотрудниками полиции, банков или даже знакомыми родителей. Внушая ребенку, что он попал в беду, что ему грозит наказание или опасность, они добиваются нужных им действий.
Мошенники давят на чувство вины и страх разоблачения. Они говорят подростку, что знают его секреты, что расскажут родителям о его проступках, что могут причинить вред близким. В таком стрессе ребенок перестает мыслить рационально и выполняет все требования.
По мнению эксперта по безопасности Алексея Ефремова, схема, по которой работают мошенники, выглядит следующим образом:
1. Выходят на контакт. Аферисты находят жертву через соцсети или звонят по телефону, представляясь кем-то авторитетным.
2. Выбирают уязвимое место. Они давят на детские страхи: рассказывают, что у ребенка есть «проблемы», которые могут разоблачить перед родителями. Например, намекают на переписку в соцсетях или какие-либо конфликтные ситуации.
3. Шантажируют и угрожают. Дети, боясь наказания или осуждения, начинают выполнять требования мошенников. Им могут угрожать физической расправой, распространением личной информации или даже вредом близким.
4. Диктуют инструкции. Подростку говорят, куда идти, что говорить и как себя вести. Мошенники делают все, чтобы ребенок не рассказал о происходящем родителям и следовал указаниям.
Схема вымогательства
Случай в Красноярском крае показал, как далеко могут зайти преступники. 15-летняя девочка исчезла после общения с мошенниками, а через несколько часов ее родителям пришло видео с кладбища.
В ролике запуганная школьница сообщала, что ее похитители требуют 500 тысяч рублей. Стало известно, что девочка записала видео под давлением. Позже в СК сообщили, что обнаружили место на кладбище, где девочка записывала видеообращение, и осмотрели его. Выяснилось, что до места она добиралась на такси, а также была там совершенно одна.
Как сообщил источник RT в правоохранительных органах, у следствия есть несколько версий произошедшего. Среди них — украинский след, обман девушки мошенниками и инсценировка похищения ради денег.
Доверие в семье — ключевой фактор
По мнению эксперта по безопасности Алексея Ефремова, главная проблема заключается в отсутствии доверия между детьми и родителями.
«Самая большая проблема в том, что пара “дети-родители” не работает. Тут изначально надо учить ребенка рассказывать родителям обо всех непонятных ситуациях», — отмечает эксперт. По его словам, мошенники используют слабые места подростков. Они шантажируют их, угрожая раскрыть личные секреты.
Как действуют мошенники
«Они говорят: “Мы расскажем родителям, что ты курила, где-то гуляла, что-то кому-то отправляла в переписке”. И дети ведутся на это. Их шантажируют, заставляют делать определенные вещи», — поясняет Ефремов. Поэтому важно объяснить ребенку, что родители всегда на его стороне. Если подросток доверяет семье, он не поддастся давлению злоумышленников.
Почему дети особенно уязвимы
«Если даже взрослых разводят мошенники — звонками якобы из полиции, ФСБ или банков, то что говорить о детях с их маленьким жизненным опытом? Они еще более уязвимы», — подчеркивает эксперт. Основная рекомендация — разговаривать и обсуждать все с ребенком, объяснять, что нельзя выполнять чьи-то требования, особенно от незнакомцев. Чем крепче доверие в семье, тем меньше шансов, что подросток попадет в ловушку мошенников.