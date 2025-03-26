Серия похищений? Эксперт Ефремов пояснил, как уберечь детей от мошенников

На следующий день появилось еще одно видео, где девочка сообщала, что с ней все в порядке и что она очень соскучилась по родителям. В это время она плакала, но сказала, что условия похитителей должны быть выполнены. «Я просто хочу, чтобы компенсировали то, что забрала, и моральный ущерб… Все условия озвучены родителям», — передала она требования похитителей.