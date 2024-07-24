Сериалы и рыба. Эксперты назвали 13 неожиданных методов избежать деменции

Предотвращать деменцию стараются разными способами. При этом специалисты бьют тревогу, что случаев ухудшения когнитивного состояния людей встречается много. И называют довольно необычные, но при этом доступные многим варианты, как можно защитить мозг от разрушения.
Чистить зубы щеткой и нитью
Стоматологи отмечают, что ежедневная чистка зубов и мезжзубных пространств позволит снизить риск развития деменции у пожилых. Они отмечают, что чем больше зубов останется у человека в возрасте, тем риск ниже. Согласно исследованию 2021 года у тех людей, у которых потеря зубов была большой, риск когнитивных нарушений был в полтора раза выше. Кроме того, была установлена связь между болезнями десен и белками-амилоидами, связанными с болезнью Альцгеймера.
Просмотр комедий
Если находить время в своем ежедневном плотном графике для смеха, можно продлить свою здоровую жизнь. Комедийное шоу или хорошая комедия помогут в этом, так что стоит найти время для них. Смех помогает запустить каскад позитивных химических реакций в мозге, в том числе выработку дофамина и серотонина.
Игра на музыкальных инструментах
Это помогает снизить риски когнитивных нарушений. Специалисты отмечают, что это можно связать с тем, что мозгу приходится перестраиваться, чтобы освоить такой навык, в результате улучшаются межклеточные связи. Причем учиться играть никогда не поздно. А для некоторых это может быть поводом, наконец, освоить желанное хобби.
Пойте для настроения
Кроме игры можно освоить и пение. Это тоже повышает настроение. И помогает повысить приток кислорода к мозгу. Причем, польза будет даже если вы поете в одиночестве, а уж если в компании, то она растет кратно.
Не забывайте надевать шлем при катании на велосипеде или самокате
Это позволит защитить голову от травм при возможном падении. Стоит помнить, что пожилые люди, которые столкнулись с травмой головы, склонны к развитию когнитивных проблем в 4 раза чаще. Это связывают с тем, что в месте травмы активно образуются амилоидные бляшки. Накопление же их приводит к серьезным проблемам.
Отказаться от сладкого
Неожиданно, но регулярное потребление сладостей и напитков с сахаром вызывает повышенные риски проблем с мышлением. Причем все виды сахара — будь то фруктовый сок или кондитерское изделие — оказывают одинаковый эффект. Специалисты рекомендуют допускать не более 5% сахара от общего рациона. Также можно ориентироваться на цифру 12 граммов добавленного сахара в день.
Добавить рыбу в меню
Польза потребления рыбы доказана неоднократно от разных болезней. Исследования показали, что лосось или тунец два раза в неделю помогают снизить риск болезни Альцгеймера на 41%. Но стоит помнить, что польза будет только от жирной рыбы. Моно использовать и другие сорта жирных рыб — скумбрию, сардины, Причем неважно, в каком виле она будет приобретена — как свежая, так и замороженная одинаково полезны.
Пить больше воды
Рекомендуемая норма воды придумана не просто так. Обезвоживание не только угрожает жизни, оно еще и влияет на память и мышление. Особенно силен эффект у людей, у которых уже есть легкие когнитивные нарушения.
Писать слова наоборот
Это некий способ когнитивной тренировки. Упражнение простое и доступное каждому, но при этом показывает хороший эффект. Надо выбрать длинное слово, прочитать его, подумать и произнести наоборот. Это с первого раза очень сложно. Но можно тратить всего 5 минут в день, чтобы освоить такой навык.
Побалуйте микробиом кишечника
Новые исследования показывают связь между проблемами кишечника и риском развития деменции. Поэтому за состоянием микробиома надо следить особенно тщательно. А значит, стоит разнообразить рацион не только рыбой, о и клетчаткой, фруктами и овощами.
Контроль давления
Артериальное давление необходимо контролировать. Причем это важно не только как профилактика инсульта. Постоянно высокие его цифры приводят к постоянному тонусу сосудов, что, естественно, не может хорошо сказываться на работе мозга. Здоровая норма — 120 на 80 мм рт. ст.
Борьба с храпом
Это не просто неприятный звуковой эффект в спальне. Он может указывать на серьезное осложнение — апноэ сна, когда мозг регулярно по ночам недополучает кислород. Из-за этого повреждаются кровеносные сосуды мозга, что способно привести к когнитивным нарушениям. Сегодня есть немало способов лечения. Поэтому важно просто вовремя обратиться к врачу.
Заняться садоводством
Помимо самого явного эффекта — пребывания на свежем воздухе, такое занятие защищает от деменции еще и тем, что помогает планировать, считать, решать и думать. Да и физическая активность — прополка, вскопка, посадки — лишь на пользу.
При подготовке материала использованы следующие источники: Daily Mail