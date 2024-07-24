Сериалы и рыба. Эксперты назвали 13 неожиданных методов избежать деменции

Стоматологи отмечают, что ежедневная чистка зубов и мезжзубных пространств позволит снизить риск развития деменции у пожилых. Они отмечают, что чем больше зубов останется у человека в возрасте, тем риск ниже. Согласно исследованию 2021 года у тех людей, у которых потеря зубов была большой, риск когнитивных нарушений был в полтора раза выше. Кроме того, была установлена связь между болезнями десен и белками-амилоидами, связанными с болезнью Альцгеймера.