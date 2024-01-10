Сериалу «Клан Сопрано» исполняется 25 лет. 10 интересных фактов

Ровно 25 лет назад, 10 января 1999 года, в эфир телеканала HBO вышла первая серия «Клана Сопрано». Драма о мафиози привлекала к экранам в разное время до 12 млн зрителей. В 2007 году состоялась премьера финального шестого сезона. Всего за почти 8 лет вышло 86 серий. РБК Life собрал самые интересные факты о сериале, которых вы могли не знать, и выяснил, как драма Дэвида Чейза об антигероях изменила индустрию.

По сюжету Тони Сопрано (Джеймс Гандольфини), босс семьи из северного Нью-Джерси пытается сохранить баланс между требованиями криминальной организации и личной жизнью в семье и вне ее. На этом фоне у героя случается паническая атака, которая служит поводом для похода к психоаналитику.

Фильм, ставший сериалом

Создатель «Клана Сопрано» американский сценарист и режиссер Дэвид Чейз разработал историю Тони Сопрано и его семьи для телевидения, но он представил ее как фильм. Идея была в том, что гангстер проходит терапию, чтобы разобрать проблемы с его матерью. По словам Чейза, его менеджер Ллойд Браун убедил его пересмотреть формат в пользу сериала.

Отказы и неприятный герой

Прежде чем HBO согласился на показ сериала, Чейзу пришлось обойти немало каналов со своим предложением. Среди тех, кто отказался, значится в том числе Fox. Однако создателя сериала это не удивляло, он сам отмечал «неопределенность» жанра и неоднозначность главного героя.

«Клан Сопрано» был слишком неопределенным. Это не просто мафиозная драма, но и не мафиозная комедия, хотя и смешная. Что касается развития персонажей, то, по мнению руководства телеканалов, оно слишком медленное. А еще был сам Тони. «Я думаю, они этого боялись. Потому что как вообще может понравиться этот парень?» — рассказывал Чейз.

Собственный опыт

Реалистичность «Клана Сопрано» заключается в том числе в том, как были изображены отношения между Тони и его токсичной матерью Ливией. Дэвид Чейз «вдохновлялся» своим непростым опытом. По его словам, он писал о матери еще до «Клана Сопрано» и «она не узнала себя».

«Я снялся в эпизоде “Досье детектива Рокфорда”, который чем-то напоминал “Клан Сопрано”, об итальянской матери и ее сыне-киллере. Она собиралась выдать его, чтобы босс мафии подарил ей дом. Это был похожий тон. Она этого не поняла», — вспоминал Чейз.

Другой Тони

Актер и музыкант группы E Street Band, аккомпанирующей Брюсу Спрингстину, Стивен Ван Зандт мог сыграть Тони Сопрано. Дэвид Чейз, увидев его по телевизору, отметил сходство с Аль Пачино.

«Я всегда был фанатом Брюса Спрингстина и E Street. Раньше я много слушал музыку, меня всегда захватывало лицо Стивена Ван Зандта. Он был похож на Аль Пачино в период съемок в “Крестном отце”. Потом мы проводили кастинг пилотной серии, и мы с моей женой Дениз смотрели телевизор. Стивен появился на VH1, когда они вводили музыкальную группу Rascals в Зал славы рок-н-ролла, и он произнес речь. Музыкант был очень забавным и притягательным. Я сказал жене: “Этот парень должен быть в шоу!” — рассказывал создатель сериала.

Однако делать ставку на актера-новичка в главной роли в сериале отказались продюсеры поэтому Чейз предложил написать отдельную роль Ван Зандту. Персонаж Сильвио Данте, которого тот в итоге сыграл, был вдохновлен рассказом о киллере в отставке, написанным самим Ван Зандтом.

Доктор Дженнифер Мелфи

Образ доктора Дженнифер Мелфи Чейз списал со своего психолога Лоррейн Кауфман. В какой-то момент на этапе написания сценария он даже обратился к ней, чтобы понять, как развивать своих героев, и как они бы поступали в реальной жизни. Кауфман составила Чейзу психологический портрет членов клана.

«После трех или четырех сезонов она составила мне подробное описание клана Сопрано. Как ни странно, вымышленные персонажи на самом деле вели себя так, как она предсказывала», — отмечал режиссер.

Кстати, Лорейн Бракко, которая сыграла в сериале Дженнифер Мелфи, изначально должна была получить роль Кармелы Сопрано.

Актерские хитрости

Мастер мелочей, Джеймс Гандольфини, чтобы вжиться в роль Тони Сопрано сделал один трюк. На пробах было нужно было изобразить недовольное выражение лица и передать по-настоящему отвратительное настроение героя. Гандольфини подложил себе в обувь небольшие камешки. Он поступал так и позднее, уже во время съемок, когда нужно было добиться того же эффекта.

Заработки главного героя

Дэвид Чейз и продюсеры «Клана Сопрано» работали с бывшим помощником окружного прокурора Нью-Йорка Дэном Каслманом, чтобы лучше понять, как и сколько настоящая мафия зарабатывает. По словам Каслмана и самого Чейза, предполагаемый капитал Тони Сопрано составлял от $5 млн до $6 млн, однако эта цифра часто колебалась из-за пристрастия героя к азартным играм.

Сериал смотрела мафия

Реалистичным сериал считали даже настоящие члены мафии. Агенты ФБР рассказывали творческой команде «Клана Сопрано», что после премьеры новой серии все говорят только о шоу. Агенты утверждали, что бандиты обсуждали сюжет и героев и даже размышляли, мог ли создателям шоу помогать кто-то из членов мафии. В ФБР об этом узнали во время прослушивания телефонных разговоров бандитов.

«Мы узнали, что настоящие мафиози думали, что у нас есть кто-то, кто нам помогает. Они не могли поверить, настолько настоящим было шоу», — добавил сценарист Теренс Уинтер, работавший над сериалом.

Сериал, изменивший индустрию

Создатели сериалов не делят персонажей на «плохих» и «хороших» — скорее, по принципу «свой»- «чужой». В этом сериале перед зрителями предстает жестокий антигерой, и все же к нему проникаются. Это однозначно показывает миллионная армия зрителей и невероятно высокие рейтинги. По достоинству «Клан Сопрано» оценили и критики: это было первое шоу кабельного телевидения, получившее премию «Эмми» в номинации «Лучший драматический сериал». Это произошло в 2004 году, затем его будут номинировать каждый год, и снова он выиграет в своем последнем сезоне в 2007 году.

Значение финала

Многие поклонники так и не определились, чем закончился «Клан Сопрано». В финальной сцене экран внезапно становится черным. Долгие годы зрители вели дискуссии о том, чтобы это могло означать. Позднее сам Дэвид Чейз высказался, отметив, что не ожидал такого ажиотажа по поводу финала. Свою версию он представил в интервью Hollywood Reporter, отметив, что его поразило, насколько зрители хотели увидеть, как «герой упадет лицом в тарелку с лингвини».