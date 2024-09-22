Сериалу «Друзья» исполнилось 30 лет: вспоминаем смешные моменты

«Потребовались бы месяцы, чтобы найти актрису, которая могла бы управлять всеми странностями Фиби, поддерживать ее уровень сумасшествия, не теряя при этом ощущения реальности, и суметь убедить аудиторию, что у нее есть глубокая связь с этими людьми, хотя у них нет ничего общего. Потом вошла Лиза Кудроу и просто сделала это. Готово», — вспоминала Келси Миллер в книге «Друзья».