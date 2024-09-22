Сериалу «Друзья» исполнилось 30 лет: вспоминаем смешные моменты

Премьера ситкома «Друзья» на телеканале NBC состоялась ровно 30 лет назад — 22 сентября 1994 года. Шестеро любителей провести время в кофейне на Манхэттене мгновенно завоевали зрителей — не только в США, но и по всему свету.
Рождены «Друзья» были в мае с рабочим названием «Кафе “Бессонница” в 5 павильоне студии Warner Bros. в Бербанке, прямо перед живой аудиторией. На съемку каждого эпизода уходило примерно по шесть часов из-за пересъемок и переписываний сценария в процессе совещания со зрителями прямо на площадке. Впоследствии живая публика стала неотъемлемой частью сериала.
Премьерный показ 22 сентября 22-минутной серии о том, как у Моники появляется новая соседка Рэйчел, собрал у экранов около 22 млн американцев.
Продюсеры Марта Крейн и Дэвид Кауффман подобрали идеальный каст, сперва утвердив Дэвида Швиммера, под которого придумали персонажа — застенчивого палеонтолога Росса Геллера. Еще пятерых нашли в течение двух месяцев среди тысяч кандидатов. В итоге Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Мэттью Перри, Мэтт Леблан и Лиза Кудроу, уже имевшие за плечами опыт работы на телевидении и в кино, завершили состав. Сперва роль Рэйчел прочили Кортни Кокс, но она сама выбрала для себя Монику.
С Фиби было сложнее из-за того что персонаж во многом являл собой странный собирательный образ городской сумасшедшей.
«Потребовались бы месяцы, чтобы найти актрису, которая могла бы управлять всеми странностями Фиби, поддерживать ее уровень сумасшествия, не теряя при этом ощущения реальности, и суметь убедить аудиторию, что у нее есть глубокая связь с этими людьми, хотя у них нет ничего общего. Потом вошла Лиза Кудроу и просто сделала это. Готово», — вспоминала Келси Миллер в книге «Друзья».
Кудроу попала в типаж, который, к слову, уже воплотила в сериале «Все без ума от тебя», где сыграла взбаломошную официантку из Нью-Йорка. Чтобы не смущать зрителей, в «Друзей» добавили Урсулу, сестру-близнеца Фиби, работавшую официанткой по сюжету.
Знаменитая тема I"ll Be There for You не сразу появилась в заставке сериала, сперва эту роль выполнял 45-секундный фрагмент трека Shiny Happy People, который прощально прозвучал в 10 эпизоде первого сезона в сцене с рождественской вечеринкой, чтобы навсегда забыться и уступить место драйвовой песенке о том, как разочаровывает жизнь после 30 лет.
История о шестерых одиночках в большом городе, живущих в соседних квартирах и зависающих в кофейне на Манхэттене, нашла отклик у огромного количества самых разных зрителей. Шоу длилось 10 сезонов в течение 10 лет и завершилось 6 мая 2004 года. Финал смотрели 52,5 млн американских зрителей, что сделало его самым просматриваемым эпизодом 2000-х. «Друзья» стоят на 21 месте в списке «50 величайших телешоу всех времен» по версии TV Guide и на пятом в аналогичном рейтинге журнала Empire.