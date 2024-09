Сериалу «Друзья» исполнилось 30 лет: вспоминаем смешные моменты

Знаменитая тема I"ll Be There for You не сразу появилась в заставке сериала, сперва эту роль выполнял 45-секундный фрагмент трека Shiny Happy People, который прощально прозвучал в 10 эпизоде первого сезона в сцене с рождественской вечеринкой, чтобы навсегда забыться и уступить место драйвовой песенке о том, как разочаровывает жизнь после 30 лет.