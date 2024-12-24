Сергей Жуков заявил, что будет меньше заниматься музыкой

Жуков подчеркнул, что уже физически не может давать столько концертов, сколько раньше. Исполнитель сменит фокус творческой деятельности с концертной на производство кино. При этом радовать слушателей песнями он все же собирается. «Музыка — это 50% успеха любого фильма», — уточнил Сергей на пресс-конференции в ТАСС.