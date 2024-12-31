Сергей Собянин поздравил москвичей с Новым годом

У каждого из нас свои воспоминания и впечатления, но для всех нас это был год мужества и решимости, в котором тысячи москвичей выполняли свой долг на фронте. Год большой созидательной работы, в котором наш город успешно развивался. Год единства и сплоченности, в котором каждый из нас что-то сделал для себя, своих близких и родной страны. И за это, друзья, я говорю вам огромное спасибо.