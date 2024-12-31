Сергей Собянин поздравил москвичей с Новым годом

Сергей Собянин: Добрый вечер, друзья! В эти минуты мы провожаем 2024 год. И по традиции в кругу родных и друзей вспоминаем о прожитых днях, подводим итоги и размышляем о будущем — что нам удалось и к чему мы стремимся.
У каждого из нас свои планы и заботы. Но собственно говоря, из миллионов этих планов и складывается судьба города и страны.
У каждого из нас свои воспоминания и впечатления, но для всех нас это был год мужества и решимости, в котором тысячи москвичей выполняли свой долг на фронте. Год большой созидательной работы, в котором наш город успешно развивался. Год единства и сплоченности, в котором каждый из нас что-то сделал для себя, своих близких и родной страны. И за это, друзья, я говорю вам огромное спасибо.
Совсем скоро наступит Новый год. Пусть он принесет благополучие в ваши семьи, пусть вас согревает тепло близких и любящих сердец, пусть сбудутся мечты и исполнятся желания.
С праздником, дорогие москвичи! С новым, 2025 годом!
Чем заняться в зимней Москве.