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Сергей Собянин поздравил москвичей с Новым годом

Мэр Москвы пожелал москвичам благополучия и исполнения желаний в следующем году.

Сергей Собянин: Добрый вечер, друзья! В эти минуты мы провожаем 2024 год. И по традиции в кругу родных и друзей вспоминаем о прожитых днях, подводим итоги и размышляем о будущем — что нам удалось и к чему мы стремимся.

У каждого из нас свои планы и заботы. Но собственно говоря, из миллионов этих планов и складывается судьба города и страны.

У каждого из нас свои воспоминания и впечатления, но для всех нас это был год мужества и решимости, в котором тысячи москвичей выполняли свой долг на фронте. Год большой созидательной работы, в котором наш город успешно развивался. Год единства и сплоченности, в котором каждый из нас что-то сделал для себя, своих близких и родной страны. И за это, друзья, я говорю вам огромное спасибо.

Совсем скоро наступит Новый год. Пусть он принесет благополучие в ваши семьи, пусть вас согревает тепло близких и любящих сердец, пусть сбудутся мечты и исполнятся желания.

С праздником, дорогие москвичи! С новым, 2025 годом!

Чем заняться в зимней Москве.