Сергей Шнуров заявил, что Инстасамка слабо поет

Фронтмен рок-коллектива «Ленинград» Сергей Шнуров признался, что поп-артистка и блогер Инстасамка слабо поет. По словам исполнителя, девушка не попадает в ноты.
«Но ритм у нее просто превосходный, ставлю пять с плюсом», — передает слова артиста «Газета.Ru».
В ноябре «Ленинград» и Инстасамка представили совместный мини-альбом «Бумеры и зумеры». Шнуров рассказал, что изначально задумал пародию на хит певицы «ЗА ДЕНЬГИ ДА» (2022), а потом решил поработать с ней самой. Сергей уточнил, что фит музыканты записали за один день, «буквально на коленке».
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