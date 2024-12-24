Сергей Шнуров заявил, что Инстасамка слабо поет

В ноябре «Ленинград» и Инстасамка представили совместный мини-альбом «Бумеры и зумеры». Шнуров рассказал, что изначально задумал пародию на хит певицы «ЗА ДЕНЬГИ ДА» (2022), а потом решил поработать с ней самой. Сергей уточнил, что фит музыканты записали за один день, «буквально на коленке».