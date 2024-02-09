Сергей Шнуров стал наставником на «Новой Фабрике звезд»

Ранее сообщалось, что в этом году Израиль на «Евровидении» представит финалистка шоу «Первого канала» «Голос. Дети» Эден Голан. Она была в пятом сезоне в команде Пелагеи. Право участвовать в песенном конкурсе певица получила благодаря победе в конкурсе HaKokhav HaBa, в финале которого исполнила I Don't Want To Miss A Thing группы Aerosmith.