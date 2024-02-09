Сергей Шнуров стал наставником на «Новой Фабрике звезд»

ТНТ объявил имя еще одного наставника «Новой Фабрики звезд». Им стал лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров, сообщили РБК Life в пресс-службе телеканала. Кроме него, помогать участникам шоу будет Сергей Жуков.
«В “Новой Фабрике звезд” продюсеров будет сразу двое. Одним из них станет Сергей Жуков, вторым — Сергей Шнуров», — уточнили в пресс-службе.
Открытый кастинг в «Новую Фабрику звезд» пройдет в Москве 11 февраля на «Мосфильме». Возраст участников — от 16 до 21 года. Необходимо знание русского языка и умение петь. Кроме того, нужно заранее заполнить онлайн-анкету.
Проект «Фабрика звезд» стартовал на «Первом канале» 13 октября 2002 года. Шоу быстро стало хитом. Оно подарило таких исполнителей, как Полина Гагарина, Тимати, Наталья Подольская, Ирина Дубцова, Виктория Дайнеко, Рита Дакота, Влад Соколовский, Павел Артемьев, Доменик Джокер, и других. «Фабрика звезд» шла до 2007 года и в 2011—2012 годах.
Ранее сообщалось, что в этом году Израиль на «Евровидении» представит финалистка шоу «Первого канала» «Голос. Дети» Эден Голан. Она была в пятом сезоне в команде Пелагеи. Право участвовать в песенном конкурсе певица получила благодаря победе в конкурсе HaKokhav HaBa, в финале которого исполнила I Don't Want To Miss A Thing группы Aerosmith.
Сейчас Эден Голан 20 лет, в России она прожила 13 лет и два года назад вернулась на родину. Девушка черпает вдохновение из разных музыкальных стилей и мечтает спеть с Бейонсе.
В прошлом году победу на «Евровидении» одержала шведская певица Loreen. В 2024-м конкурс пройдет в Мальмё (Швеция). Финал запланирован на 11 мая.