Сергей Кравцов представил новые учебники истории для 5−9 классов

История с этими учебниками длится без малого десять лет. Поручение создать единый учебник, где была бы четкая хронология исторических событий и их официальная оценка, дал еще в 2013 году президент Владимир Путин. Тогда, десять лет назад, по школам «ходили» более 50 разных учебников истории. По сути полсотни разных вариантов истории нашей страны.