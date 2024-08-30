Сергей Кравцов представил новые учебники истории для 5−9 классов

Их ждали очень давно: на презентации был аншлаг.
История с этими учебниками длится без малого десять лет. Поручение создать единый учебник, где была бы четкая хронология исторических событий и их официальная оценка, дал еще в 2013 году президент Владимир Путин. Тогда, десять лет назад, по школам «ходили» более 50 разных учебников истории. По сути полсотни разных вариантов истории нашей страны.
Теперь долгая работа — были и споры, и обсуждения, работал большой коллектив авторов — завершена. Новые учебники вышли в издательстве «Просвещение».
«Те обещания, которые мы давали по поводу сроков — они исполнены, — заявил Кравцов. — В канун нового учебного года представляем учебник истории для 5−9 классов по всеобщей истории и истории России».
Сергей Кравцов рассказал, что работа над книгами шла ежедневно, 24 на 7. «Мы постоянно были на связи с авторами, я сам смотрел многие тексты. За основу взяли все лучшее, что было в действующих учебниках», — подчеркнул министр.
С сентября этого года начнется апробация новых учебников в нескольких регионах, после будут внесены уточнения.
«В декабре планируется включить эти государственные учебники в федеральный перечень, чтобы с 1 сентября 2025 года все школы смогли начать по ним учиться».
Важно отметить, что цена на новые учебники с учетом доставки в регионы — 209 рублей. Прежние стоили около тысячи рублей.