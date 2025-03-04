Сергей Бурунов станет ведущим шоу «В темноте» на СТС

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Телеканал СТС запускает новое игровое шоу «В темноте», ведущим которого будет актер Сергей Бурунов. Премьера состоится 16 марта в 19:30, сообщили ТАСС в пресс-службе СТС.
В шоу участники под присмотром Бурунова проведут два дня в полной темноте и изоляции.
«На риск пошли 40 звезд, среди них Анастасия Волочкова, Прохор Шаляпин, Анна Седокова, Анна Цуканова-Котт, Алана Мамаева, Катя Адушкина, Аня Покров, Наталия Медведева, Маш Милаш и другие», — сообщили в пресс-службе.
«Наблюдая за героями, открывал новые грани знакомых мне людей, причем самые неожиданные, — признался Бурунов. — Ведь все мы в детстве боялись момента, когда выключался свет, а теперь представьте, что этот момент длится два дня. Сразу выползают те страхи, тревоги и мысли, о которых не подозревал или забыл. На мой взгляд, это самое непредсказуемое, пугающее и будоражащее воображение шоу».
В каждом выпуске пять героев погрузятся в загадочный мир таинственного дома. Они не знают правил, кого встретят внутри и то, что их ждет два дня неизвестности в кромешной темноте. Участники будут проходить командные и парные испытания на выбывание, у них нет гаджетов, им придется соперничать и сталкиваться с конфликтами, но главное — игра воображения, когда каждый шорох пугает и заставляет «оживать» все вокруг.
В новом шоу зрители увидят актеров, музыкантов, блогеров и спортсменов с неожиданно уязвимой стороны, отмечают организаторы.