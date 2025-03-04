Сергей Бурунов станет ведущим шоу «В темноте» на СТС

В каждом выпуске пять героев погрузятся в загадочный мир таинственного дома. Они не знают правил, кого встретят внутри и то, что их ждет два дня неизвестности в кромешной темноте. Участники будут проходить командные и парные испытания на выбывание, у них нет гаджетов, им придется соперничать и сталкиваться с конфликтами, но главное — игра воображения, когда каждый шорох пугает и заставляет «оживать» все вокруг.