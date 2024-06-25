Сергей Бурунов о восстановлении после съемок: «Близким приходится тяжеловато»

Сергей Бурунов начал свою карьеру в 1998 году. В его фильмографии более 300 работ. Он снимается в телешоу, озвучивает фильмы, компьютерные игры и мультфильмы, а также работает в театре. Бурунов снялся в таких проектах, как «Слово пацана. Кровь на асфальте», «Бременские музыканты», «Полицейский с Рублевки», «Домашний арест», «Последний богатырь: Корень зла», «Ивановы-Ивановы», «Утомленные солнцем 2: Предстояние».