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Сергей Безруков получил орден Узбекистана

В Государственном Кремлевском дворце — в рамках Дней культуры Узбекистана в России состоялся «Вечер звезд Узбекистана», на котором присутствовала министр культуры РФ Ольга Любимова.

Источник: РИА "Новости"

Участие в концерте принял и народный артист Республики Фаррух Закиров, которого жители бывшего Советского Союза помнят по незабываемому хиту «Учкудук — три колодца, защити, защити нас от солнца!».

В преддверии вечера президент России Владимир Путин наградил артиста Закирова орденом Дружбы. А президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев удостоил ордена «Дустлик» народных артистов РФ — худрука Московского Губернского театра (МГТ) Сергея Безрукова и танцовщика, хореографа Андриса Лиепу.

Как сообщил в своем ТГ-канале Сергей Безруков, он считает эту награду большой честью для себя. И отметил, что после гастролей МГТ в Ташкенте обсуждается сотрудничесво нашего театра и коллективов Узбекистана.