Сергей Безруков получил орден Узбекистана

Участие в концерте принял и народный артист Республики Фаррух Закиров, которого жители бывшего Советского Союза помнят по незабываемому хиту «Учкудук — три колодца, защити, защити нас от солнца!».
В преддверии вечера президент России Владимир Путин наградил артиста Закирова орденом Дружбы. А президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев удостоил ордена «Дустлик» народных артистов РФ — худрука Московского Губернского театра (МГТ) Сергея Безрукова и танцовщика, хореографа Андриса Лиепу.
Как сообщил в своем ТГ-канале Сергей Безруков, он считает эту награду большой честью для себя. И отметил, что после гастролей МГТ в Ташкенте обсуждается сотрудничесво нашего театра и коллективов Узбекистана.