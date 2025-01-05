Серфер из Санта-Круза оседлал рекордную волну высотой почти 33 метра

23-летний серфер из Санта-Круза (Калифорния, США) Алессандро «Ало» Слебир за два дня до католического Рождества стал главным номинантом на звание рекордсмена, покорив самую большую волну в истории, — пишет SFGATE.
Сообщается, что во время того, как в Маверикс близ Халф-Мун-Бей (Калифорния, США) бушевали волны, разрушившие местный причал, «Ало» начал плыть в сторону возвышающейся водной стены. Эксперты утверждают, что высота покоренной волны достигала 33-х метров в высоту. Если данные будут подтверждены, то «Ало» установит новый мировой рекорд.
Известно, что текущий рекорд составляет примерно 26 метров. Его установил немецкий серфер Себастьян Штойдтнер в Назаре (Португалия). Однако для фиксации этого достижения экспертам из Книги рекордов Гиннесса потребовалось около 18 месяцев. Поэтому неизвестно, когда на этот раз подтвердят или опровергнут новый рекорд. Однако «Ало» не переживает, он рассказал, что покоренная волна была самой большой за всю ее жизнь и это — самое главное.
По словам Билла Шарпа, организатора конкурса Big Wave Challenge и авторитетного специалиста по серфингу, оценка в 33 метра довольно «щедрая», однако покоренная волна действительно является рекордно высокой и одной из самых зрелищных на данный момент.
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