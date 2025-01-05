Серфер из Санта-Круза оседлал рекордную волну высотой почти 33 метра

Известно, что текущий рекорд составляет примерно 26 метров. Его установил немецкий серфер Себастьян Штойдтнер в Назаре (Португалия). Однако для фиксации этого достижения экспертам из Книги рекордов Гиннесса потребовалось около 18 месяцев. Поэтому неизвестно, когда на этот раз подтвердят или опровергнут новый рекорд. Однако «Ало» не переживает, он рассказал, что покоренная волна была самой большой за всю ее жизнь и это — самое главное.