Серьезные последствия. Стало известно, чем опасен ирландский мизинец

Несмотря на столь специфичное название, болезнь не является специфичной для какой-то группы людей. Чаще всего его появление обсулавливается генетикой или образом жизни. Как отмечают подологи, положение такого пальца приводит к давлению на соседний палец ноги. Если пара костей или суставов прижаты друг к другу, это может стать причиной утолщения кожи и развития мозоли. Это путь к натоптышам, утолщению ногтей и развитию язв. Это при негативном прогрессировании может стать причиной ампутации.