Серебряный амулет изменил представления о дате появления христианства

Обнаружение римского серебряного амулета изменило представления о дате распространении христианства на территории современной Германии. Об этом сообщили в Центре археологии Лейбница в Майнце (LEIZA, Германия).
Небольшой артефакт размером 3,5 см датирован III веком нашей эры и представляет собой свиток из тонких серебряных листов. Его обнаружили в слоях римского периода в окрестностях Франкфурта-на-Майне, предмет содержит религиозную надпись с упоминанием Иисуса Христа. Это подтверждает, что христиане присутствовали в регионе раньше, чем считалось до сих пор. Расшифровать надпись удалось благодаря компьютерной томографии, текст уже назвали научной сенсацией.
После реставрации в Археологическом музее Франкфурта первые рентгеновские снимки 2020 года показали, что серебряный амулет содержит надпись. Однако, поскольку тонкий листовой металл был хрупким и смятым из-за длительного хранения, прочитать внутреннюю гравировку было невозможно. Листочки при разворачивании могли окончательно рассыпаться. Прорыв в этом вопросе произошел в мае 2024 года.
Используя компьютерную томографию высокого разрешения, ученые сумели создать 3D-модель листового проката. Затем виртуально соединили отдельные сегменты скана вместе, так что все религиозные слова на латинском языке внутри амулета — стали видимыми. Всего амулет содержит 18 строк, говорится на сайте мэрии Франкфурта (не работает на территории России).
К северу от Альп никогда не было таких ранних, достоверных свидетельств христианства. Все предыдущие находки моложе примерно на полвека. В историографии есть упоминания о первых христианских группах в Галлии и, возможно, также в провинции Верхняя Германия в конце II века. Однако надежные свидетельства христианской жизни в северных альпийских районах Римской империи обычно датируются только IV веком нашей эры.
Текст начинается с восславления апостола Тита и Иисуса Христа («Свят, свят, свят! Во имя Иисуса Христа, Сына Божия!»), его содержание указывает на то, что владелец амулета считал его своей защитой от «напастей и неудач».
Во время раскопок была обнаружено целое римское кладбище. В могиле, которая особенно привлекла внимание, был найден скелет мужчины, а также погребальный инвентарь, кубок для благовоний и кувшин из обожженной глины.
Под подбородком мужчины и находился особый аксессуар: небольшой серебряный амулет, так называемая филактерия. Вероятно, он когда-то носил ее на шее. Такая филактерия представляет собой контейнер, внутри которого листочки с текстами молитв или религиозные обереги. В III веке нашей эры, когда христианство еще подвергалось репрессиям со стороны римлян, идентифицировать себя как христианина было рискованно. Видимо, поэтому человек из Франкфурта столь тщательно скрывал информацию о своей вере, полагают исследователи.
Ранее современные технологии помогли ученым определить внеземное происхождения желтого стекла в кулоне из гробницы древнеегипетского фараона Тутанхамона. Специалисты определили, что материал появился в результате столкновения метеорита с поверхностью Земли. Увеличение позволило рассмотреть частицы в 20 тыс. раз меньше толщины бумажного листа и обнаружить различные типы оксида циркония. Один из них образуется при температуре от 2250 до 2700. Другой — при давлении около 130 тыс. атмосфер. Такие условия (температура и давление) на Земле могут быть получены только в результате столкновения с метеоритом или взрыва атомной бомбы.