Серебряный амулет изменил представления о дате появления христианства

Ранее современные технологии помогли ученым определить внеземное происхождения желтого стекла в кулоне из гробницы древнеегипетского фараона Тутанхамона. Специалисты определили, что материал появился в результате столкновения метеорита с поверхностью Земли. Увеличение позволило рассмотреть частицы в 20 тыс. раз меньше толщины бумажного листа и обнаружить различные типы оксида циркония. Один из них образуется при температуре от 2250 до 2700. Другой — при давлении около 130 тыс. атмосфер. Такие условия (температура и давление) на Земле могут быть получены только в результате столкновения с метеоритом или взрыва атомной бомбы.