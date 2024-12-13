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Серебряный амулет изменил представления о дате появления христианства

Компьютерная томография помогла расшифровать скрытую старинную гравировку.

Источник: Leibniz-Institut für Archäologie in Mainz

Обнаружение римского серебряного амулета изменило представления о дате распространении христианства на территории современной Германии. Об этом сообщили в Центре археологии Лейбница в Майнце (LEIZA, Германия).

Небольшой артефакт размером 3,5 см датирован III веком нашей эры и представляет собой свиток из тонких серебряных листов. Его обнаружили в слоях римского периода в окрестностях Франкфурта-на-Майне, предмет содержит религиозную надпись с упоминанием Иисуса Христа. Это подтверждает, что христиане присутствовали в регионе раньше, чем считалось до сих пор. Расшифровать надпись удалось благодаря компьютерной томографии, текст уже назвали научной сенсацией.

Амулет был найден в римском могильнике Хайльманштрассе в 2017 году и датирован 230−270 годами нашей эры. Это делает его самым ранним свидетельством христианства в регионе, по крайней мере на 50 лет старше известных ранее находок.

После реставрации в Археологическом музее Франкфурта первые рентгеновские снимки 2020 года показали, что серебряный амулет содержит надпись. Однако, поскольку тонкий листовой металл был хрупким и смятым из-за длительного хранения, прочитать внутреннюю гравировку было невозможно. Листочки при разворачивании могли окончательно рассыпаться. Прорыв в этом вопросе произошел в мае 2024 года.

Используя компьютерную томографию высокого разрешения, ученые сумели создать 3D-модель листового проката. Затем виртуально соединили отдельные сегменты скана вместе, так что все религиозные слова на латинском языке внутри амулета — стали видимыми. Всего амулет содержит 18 строк, говорится на сайте мэрии Франкфурта (не работает на территории России).

К северу от Альп никогда не было таких ранних, достоверных свидетельств христианства. Все предыдущие находки моложе примерно на полвека. В историографии есть упоминания о первых христианских группах в Галлии и, возможно, также в провинции Верхняя Германия в конце II века. Однако надежные свидетельства христианской жизни в северных альпийских районах Римской империи обычно датируются только IV веком нашей эры.

Текст начинается с восславления апостола Тита и Иисуса Христа («Свят, свят, свят! Во имя Иисуса Христа, Сына Божия!»), его содержание указывает на то, что владелец амулета считал его своей защитой от «напастей и неудач».

«Это спасительное средство защищает человека, который предает себя воле господа Иисуса Христа, сына божьего», — гласит гравировка.

Во время раскопок была обнаружено целое римское кладбище. В могиле, которая особенно привлекла внимание, был найден скелет мужчины, а также погребальный инвентарь, кубок для благовоний и кувшин из обожженной глины.

Под подбородком мужчины и находился особый аксессуар: небольшой серебряный амулет, так называемая филактерия. Вероятно, он когда-то носил ее на шее. Такая филактерия представляет собой контейнер, внутри которого листочки с текстами молитв или религиозные обереги. В III веке нашей эры, когда христианство еще подвергалось репрессиям со стороны римлян, идентифицировать себя как христианина было рискованно. Видимо, поэтому человек из Франкфурта столь тщательно скрывал информацию о своей вере, полагают исследователи.

Ранее современные технологии помогли ученым определить внеземное происхождения желтого стекла в кулоне из гробницы древнеегипетского фараона Тутанхамона. Специалисты определили, что материал появился в результате столкновения метеорита с поверхностью Земли. Увеличение позволило рассмотреть частицы в 20 тыс. раз меньше толщины бумажного листа и обнаружить различные типы оксида циркония. Один из них образуется при температуре от 2250 до 2700. Другой — при давлении около 130 тыс. атмосфер. Такие условия (температура и давление) на Земле могут быть получены только в результате столкновения с метеоритом или взрыва атомной бомбы.