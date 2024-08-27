Серебро против микробов. Ученые создали эффективную замену антибиотикам

Создавать биопленки сегодня может большинство известных бактерий. Чтобы подавить их рост, иногда приходится повышать дозы антибиотиков в десятки и сотни раз. А некоторые антибиотики, например, ампициллин и клоксациллин, могут даже стимулировать образование биопленки в определенных штаммах бактерий. В качестве альтернативы антибиотикам пытаются применять растительные экстракты, эфирные масла, полифенолы и алкалоиды. Несмотря на эффективность, эти соединения нестабильны, требуют сложного процесса очистки.