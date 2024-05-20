Серебренников представил фильм о Лимонове в Каннах. Собчак — среди гостей

В июне 2020 года суд приговорил Серебренникова и других фигурантов дела «Седьмой студии» к условным срокам и штрафам. Их признали виновными в хищении 129 млн руб. из госсубсидии. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск Минкультуры на 129 млн руб. В марте 2022 года суд отменил условное осуждение до истечения испытательного срока и снял с режиссера судимость. Серебренников высказывался против спецоперации и вскоре после отмены условного осуждения уехал из России.