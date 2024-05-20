Серебренников представил фильм о Лимонове в Каннах. Собчак — среди гостей

На шестой день 77-го Каннского кинофестиваля во Дворце фестивалей и конгрессов состоялась премьера фильма «Лимонов, баллада об Эдичке» режиссера Кирилла Серебренникова. Фильм поборется за главный приз — «Золотую пальмовую ветвь».
Главную роль в англоязычной биографической ленте о писателе и политическом деятеле Эдуарде Лимонове исполнил британский актер Бен Уишоу. Уишоу — лауреат двух премий BAFTA, двух премий «Эмми», премии «Золотой глобус» и награды Британского независимого кино. Широкому зрителю он известен по главной роли в фильме «Парфюмер. История одного убийцы» 2006 года.
На красной ковровой дорожке ленту представила группа во главе с режиссером: Бен Уишоу, Виктория Мирошниченко (сыграла вторую жену писателя — Елену), Томас Арана и другие. Исполнительница роли первой фактической супруги Лимонова, Анны Рубинштейн, актриса Мария Машкова, в Канны не приехала.
Также премьерный показ посетили актеры Андрей Бурковский («Медиатор», «Кухня»), Александр Кузнецов («Фантастические твари: Тайны Дамблдора»), актриса Светлана Устинова, журналист Ксения Собчак, блогеры Наталья и Мурад Османн, продюсер Александр Роднянский и режиссер Илья Хржановский (оба признаны Минюстом России иностранными агентами).
Ксения Собчак назвала биографическую ленту «лучшим фильмом» Кирилла Серебренникова. Также она написала в личном телеграм-канале, что на экране появились Чулпан Хаматова, «человек, очень похожий на Рому Зверя» и Евгений Миронов. Позднее она поделилась фотографиями с афтепати премьеры.
Variety назвал получившуюся работу Серебренникова «нарочито неубедительной мифологизацией беспорядочной жизни известного российского писателя и еще более запутанной политики». The Hollywood Reporter отметил актерскую игру Уишоу, но «даже ему не удалось сгладить углы в этой истории и создать законченный перформанс».
В основу сценария легла книга Эмманюэля Каррера об Эдуарде Лимонове. Сам Серебренников описывал ленту как «поэтическую биографию». «Мы используем метафоры, паузы и другие поэтические инструменты, чтобы показать его сумасшедшую жизнь», — сказал режиссер в интервью Variety. Фильм охватывает период с 1980-х по начало 2000-х. Лимонов умер в 2020 году.
Это не первый фильм Серебренникова, представленный в Каннах. Ранее на фестивале побывали четыре фильма постановщика — «Ученик», «Лето», «Петровы в гриппе» и «Жена Чайковского». Работы Серебренникова также были участниками и других крупных фестивалей. Например, в 2012 году в Венеции показали картину «Измена».
В июне 2020 года суд приговорил Серебренникова и других фигурантов дела «Седьмой студии» к условным срокам и штрафам. Их признали виновными в хищении 129 млн руб. из госсубсидии. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск Минкультуры на 129 млн руб. В марте 2022 года суд отменил условное осуждение до истечения испытательного срока и снял с режиссера судимость. Серебренников высказывался против спецоперации и вскоре после отмены условного осуждения уехал из России.