Сердечку в такт. Кардиолог рассказал, как защитить детское здоровье

Чтобы «моторчик» ребёнка был всегда здоров, важно с младых ногтей избегать всего, что может навредить работе сердечно-сосудистой системы. Подробности рассказал наш эксперт — детский эндоваскулярный хирург, член Российского общества специалистов по эндоваскулярным методам диагностики и лечения, кандидат медицинских наук Ашот Григорьян.
Если ребёнок не хватается за грудь с левой стороны, не жалуется на давящую боль за грудиной, одышку, это ещё не значит, что с его сердцем всё в порядке. Дети не страдают ишемической болезнью, поэтому симптомы кардиологических заболеваний у них иные.
Пороки непорочных
Заболевания сердца у детей обычно имеют врождённый характер. Симптомы при тех или иных пороках сердца зависят от типа, размера и величины патологического потока (сброса) крови на уровне камер сердца или сосудов.
Одни пороки сердца долгое время остаются «немыми», и о них становится известно случайно, например при проведении осмотра перед поступлением в детский сад или школу. Другие проявляются с рождения синевой губ, лица, пальцев рук. А есть и такие, которые не позволяют детям долго ходить, поэтому ребята во время прогулки часто присаживаются на корточки или на скамейку. На такие моменты родителям обязательно надо обращать внимание.
Чтобы не доводить ситуацию до критической, необходимо регулярно проходить диспансеризациию: раз в год посещать педиатра, делать эхокардиографию (УЗИ сердца) и ЭКГ. Если по результатам исследований у врача возникнут какие-то подозрения, надо брать направление к детскому кардиологу, который назначит углублённые обследования (некоторые из них выполняются только в специализированных стационарах).
Газировка — по праздникам
Универсального рецепта для сохранения детского сердца нет, но важность здорового образа жизни несомненна. Конечно, не стоит лишать детей сладкого или строго-настрого запрещать им чипсы и бургеры.
Уровень сахара в таких напитках превышает дневную потребность организма, а это путь к развитию сахарного диабета, который поражает в том числе коронарные сосуды.
Но даже здоровая пища, если употреблять её в избытке, может быть вредна. Например, чистая вода — это прекрасно, но если ребёнок-водохлёб будет пить её слишком много, организму придётся увеличить диурез. Чтобы вывести лишнюю жидкость, сердцу надо будет весь этот объём прокачать. Такая нагрузка может привести даже к поражению клапанов сердца.
Чтобы сердце было здоровым, в пище ребёнка должны присутствовать:
- зелень, овощи и фрукты: в них много витаминов и минералов, необходимых для работы сердечнососудистой системы;
- растительные жиры: именно они поддерживают сосудистую стенку, делая сосуды эластичными;
- растительный и животный белок (бобовые, творог, кисломолочные продукты, яйца, мясо, рыба): сердце — такая же мышца, как и другие, поэтому для её работы нужна белковая пища.
Вечный двигатель
Гиподинамия вредна в любом возрасте. Но перед тем как приступить к физическим нагрузкам, надо пройти обследование. Если у ребёнка нет проблем с сердцем, он может заниматься любым видом спорта, проходя медосмотр каждые полгода, потому что спортивные нагрузки способны вызывать изменения во всех органах. Сердце не исключение.
И обязательно напоминайте детям о важности регулярно пить воду во время тренировок, особенно при активных играх и в жару. При интенсивном потоотделении теряются необходимые сердцу микроэлементы — калий и магний.