Сердечку в такт. Кардиолог рассказал, как защитить детское здоровье

Одни пороки сердца долгое время остаются «немыми», и о них становится известно случайно, например при проведении осмотра перед поступлением в детский сад или школу. Другие проявляются с рождения синевой губ, лица, пальцев рук. А есть и такие, которые не позволяют детям долго ходить, поэтому ребята во время прогулки часто присаживаются на корточки или на скамейку. На такие моменты родителям обязательно надо обращать внимание.