Сердце в порядке. Кардиолог назвала 5 самых опасных болезней для пожилых

Аритмии (нарушения ритма сердца) также бывают разных видов. Одна из наиболее распространенных и опасных — фибрилляция предсердий, также известная как мерцательная аритмия. Это состояние, при котором сердце бьется хаотично, не в такт. Мерцательная аритмия достаточно распространена — от нее страдают около 2,3 млн россиян. Особенно сильно она бьет по пожилым людям, так как в среднем болезнь проявляется после 55 лет. Но в последние годы выросло число пациентов более молодого возраста. Несмотря на распространенное заблуждение о безобидности аритмии, фибрилляция предсердий втрое увеличивает риск развития сердечной недостаточности, впятеро — риск инсульта, а общую смертность в 1,5−3,5 раза. Также она приводит к снижению физической активности и качества жизни и может стать причиной развития деменции. Выживаемость людей от последствий фибрилляции предсердий на 7% ниже, чем от онкологии.