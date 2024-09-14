Сердце в порядке. Кардиолог назвала 5 самых опасных болезней для пожилых

Об этом aif.ru рассказывает врач-кардиолог, аритмолог, заведующая «Клиники фибрилляции предсердий» ГКБ№ 1 им. Н. И. Пирогова Мария Серова.
Врага надо знать в лицо
Назовем самые опасные заболевания сердца и сосудов у пожилых людей. В пятерке главных — ишемическая болезнь сердца (ИБС), артериальная гипертония, сердечная недостаточность, инсульты и аритмия.
ИБС связана с уменьшением или полной остановкой кровоснабжения мышечной ткани сердца. Чаще всего проявляется болями в сердце при физической или эмоциональной нагрузке, а в худшем случае может стать причиной развития инфаркта миокарда.
Артериальная гипертония характеризуется постоянным или частым повышением артериального давления. Она ухудшает как общее здоровье, так и работу конкретных органов (под угрозой почки, сосуды, глаза, сердце и мозг). При бесконтрольном течении приводит к необратимым патологическим изменениям, в тяжелых случаях — к летальному исходу.
Сердечная недостаточность — это синдром, при котором нарушается способность сердца перекачивать кровь. Наиболее распространенными симптомами считаются: одышка, повышенная утомляемость, хрипы в легких, отеки голеней и стоп. При сердечной недостаточности сердце перекачивает меньше крови, чем требуется организму. По этой причине не могут нормально работать почки (из-за застоя жидкости усиливается нагрузка на сердце), быстрее устают мышцы рук и ног.
Инсульт — собирательный термин, обозначающий несколько типов нарушения мозгового кровообращения. Это острое и крайне опасное заболевание, сопровождающееся гибелью клеток головного мозга. Может приводить к тяжелой инвалидности и смерти.
Аритмии (нарушения ритма сердца) также бывают разных видов. Одна из наиболее распространенных и опасных — фибрилляция предсердий, также известная как мерцательная аритмия. Это состояние, при котором сердце бьется хаотично, не в такт. Мерцательная аритмия достаточно распространена — от нее страдают около 2,3 млн россиян. Особенно сильно она бьет по пожилым людям, так как в среднем болезнь проявляется после 55 лет. Но в последние годы выросло число пациентов более молодого возраста. Несмотря на распространенное заблуждение о безобидности аритмии, фибрилляция предсердий втрое увеличивает риск развития сердечной недостаточности, впятеро — риск инсульта, а общую смертность в 1,5−3,5 раза. Также она приводит к снижению физической активности и качества жизни и может стать причиной развития деменции. Выживаемость людей от последствий фибрилляции предсердий на 7% ниже, чем от онкологии.
Ничего ж не беспокоило
Существует заблуждение, что заболевания сердца в первую очередь проявляются болью в груди. В действительности они проявляются совершенно по-разному, в частности, может болеть спина или сосать под ложечкой, или вообще может ничего не беспокоить кроме одышки или повышенной усталости, поэтому сам человек может обнаружить патологии лишь на поздней стадии. Поэтому очень важно своевременно проходить врачебные осмотры — для этого существует регулярная диспансеризация.
Регулярное прохождение медицинских осмотров и контроль артериального давления, уровня холестерина и сахара в крови позволяют своевременно выявить и начать лечение. Оптимальные показатели для среднестатистического человека:
- Давление: 120/80 мм рт. ст. Причем эти цифры едины для всех возрастов. Не стоит думать, что с годами давление «имеет право» слегка повышаться.
- Холестерин: менее 5,2 ммоль/л.
- Сахар: 3,3 −6,0 ммоль/л.
Но если появились общие симптомы, характерные для сердечно-сосудистых заболеваний, например, головокружение, слабость, одышка, быстрая утомляемость, боли в груди, то следует немедленно обратиться к врачу, чтобы проверить состояние сердца. Если проблема обнаружена, то необходимо четко соблюдать рекомендации врача и вносить коррективы в образ жизни.
Безусловно, здоровый образ жизни для сердца очень важен, но если заболевание уже проявилось определенными симптомами, то уповать на одну профилактику поздно, надо начинать серьезно лечиться. Обычно лечение таких опасных заболеваний предполагает прием медикаментов, как правило, длительный и даже пожизненный.
Консервативно или оперативно?
Так, для лечения фибрилляции предсердий существует два метода: медикаментозный и хирургический. Первый предполагает прием препаратов, которые позволяют стабилизировать ритм сердца. Однако исследования показывают, что медикаментозная терапия по сравнению с хирургическим лечением не только менее эффективна, но и более опасна — в частности, приводит к большему количеству госпитализаций.
Хирургический метод лечения аритмии предполагает воздействие на участки сердца, вызывающие неравномерный ритм сердца, с помощью радиочастотной энергии, это называют называемой радиочастотной абляцией. Операция стабилизирует сердечный ритм, который нарушается из-за фибрилляции предсердий. На сегодняшний день врачебное сообщество признает радиочастотную абляцию одним из наиболее эффективных методом лечения мерцательной аритмии.
Сердечно-сосудистые заболевания — одна из опаснейших групп болезней, которой в основном подвержены люди пожилого возраста. Но хотя старение и влечет за собой некоторые изменения в сердечно-сосудистой системе, множество факторов риска, влияющих на здоровье сердца, можно успешно предотвратить. Соблюдение здорового образа жизни, регулярные медицинские обследования и наблюдение за своим здоровьем могут помочь поддерживать здоровье сердца и улучшить его состояние.