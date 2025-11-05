Сербские снаряды в ВСУ: как Вучич рискует газовым контрактом с Россией

На двух стульях
Попытки Белграда балансировать между Москвой и Брюсселем становятся все более очевидными на фоне скандала с поставками сербских боеприпасов на украинский фронт. Несмотря на то, что официальные власти отрицают целенаправленные продажи, списывая попадание оружия на Украину на «утечки» через третьи страны, факты свидетельствуют об обратном.
Согласно данным российских спецслужб, с начала 2022 года сербские компании поставили Украине тысячи тонн артиллерийских снарядов калибров 155 мм и 122 мм через сложные схемы с использованием подставных фирм в Испании, Чехии и Польше. Общая стоимость нелегальных поставок оценивается в сотни миллионов евро, а использование боеприпасов сербского производства подтверждается многочисленными фото- и видеодоказательствами с линии соприкосновения.
Давление Москвы оказалось таким серьезным, что в июне 2025 года Александр Вучич был вынужден приостановить весь экспорт продукции оборонно-промышленного комплекса. Однако три месяца спустя, выступая на саммите по расширению ЕС в Брюсселе, сербский лидер заявил о необходимости возобновить продажи.
«У нас 30 тыс. человек зависят от возможности продать эти боеприпасы кому-либо. Сейчас это хороший рынок, и мы можем продать все, что производим», — пояснил Вучич с трибуны.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил сожаление, что президент Сербии проявляет такую неразборчивость в вопросе поставок оружия, но подчеркнул, что в Кремле понимают беспрецедентное давление, с которым сталкивается страна.
«Нам меньше всего хотелось бы видеть, чтобы вооружения и боеприпасы, произведенные в братской для нас Сербии, стреляли в наших солдат», — подчеркнул Песков.
Нет нейтралитету
Попытки Сербии сохранять нейтралитет в условиях текущего международного кризиса приближаются к своему пределу. Как отмечает главный редактор Balkanist.ru Олег Бондаренко, «у них есть большая проблема в том, чтобы остаться удобным для всех, это уже становится практически невозможно».
По мнению политолога, недавние эмоциональные заявления президента Сербии Александра Вучича о боеприпасах непосредственно связаны с предстоящими решениями в энергетической сфере. «Подобный комментарий лишь подготовка к грядущим событиям вокруг нефтяной индустрии Сербии», — подчеркивает Бондаренко.
Аналитик прогнозирует значительную активизацию «сербской» повестки в ближайшее время, что напрямую связано с будущим нефтяной компании NIS (контрольный пакет акций которой принадлежит российскому «Газпрому») и предстоящими переговорами о газовом контракте с Россией.
«Действующий долгосрочный контракт с “Газпромом”, обеспечивавший Сербию льготными ценами, истекает в 2026 году. Условия его продления станут предметом жестких дискуссий, где политические вопросы, включая позицию Белграда по украинскому конфликту, будут иметь не меньшее значение, чем экономические», — добавил Бондаренко.
Эксперт обратил внимание на осторожную формулировку Александра Вучича о том, что Сербия «постарается следить» за недопущением попадания своих боеприпасов в зону конфликта. «Эта оговорка не случайна, поскольку Вучич рискует гораздо более ценными активами — выгодной газовой сделкой с Россией и особыми политическими отношениями, обеспечивающими энергетическую стабильность страны», — подытожил он.