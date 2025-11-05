Сербские снаряды в ВСУ: как Вучич рискует газовым контрактом с Россией

Попытки Белграда балансировать между Москвой и Брюсселем становятся все более очевидными на фоне скандала с поставками сербских боеприпасов на украинский фронт. Несмотря на то, что официальные власти отрицают целенаправленные продажи, списывая попадание оружия на Украину на «утечки» через третьи страны, факты свидетельствуют об обратном.