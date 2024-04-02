Серафимов день. Что можно и что нельзя делать 3 апреля 2024 года

После революции, в годы, когда служение Церкви было смертельно опасно, он принял монашеский постриг в Александро-Невской Лавре. Одновременно его супруга Ольга также стала монахиней под именем Христина. В 1933 году отец Серафим переехал в посёлок Вырица, где прожил до кончины. Всё это время тяжкие недуги причиняли ему невыносимые страдания. Особенно беспокоили ноги. Однако старец мужественно переносил эти испытания. Перед смертью он сподобился видения Пресвятой Богородицы. Особенно много он молился в годы Великой Отечественной войны, прося у у Господа победы нашей стране над захватчиками. Он мирно отошел к Господу в 1949 году.