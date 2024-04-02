Серафимов день. Что можно и что нельзя делать 3 апреля 2024 года

3 апреля 2024 года церковь вспоминает преподобного Серафима Вырицкого — прозорливого старца из Вырицы, немало пострадавшего в годы советских богоборческих гонений — и святителя Кирилла, епископа Катанского. Это день традиционно — последний для зимних забав, после сего положено переодеваться в весеннюю одежду и начинать подготовку к теплому сезону.
Кто такой Серафим Вырицкий?
Серафим Вырицкий — это один из самых почитаемых русских святых XX столетия. В миру он носил имя Василий Муравьёв. Мальчик появился на свет в 1866 году в крестьянской семье на Ярославщине. В 10 лет он потерял отца и отправился на заработки в Санкт-Петербург. Начал с работы рассыльного, но сумел создать свою торговую фирму и даже стал купцом 2-й гильдии.
После революции, в годы, когда служение Церкви было смертельно опасно, он принял монашеский постриг в Александро-Невской Лавре. Одновременно его супруга Ольга также стала монахиней под именем Христина. В 1933 году отец Серафим переехал в посёлок Вырица, где прожил до кончины. Всё это время тяжкие недуги причиняли ему невыносимые страдания. Особенно беспокоили ноги. Однако старец мужественно переносил эти испытания. Перед смертью он сподобился видения Пресвятой Богородицы. Особенно много он молился в годы Великой Отечественной войны, прося у у Господа победы нашей стране над захватчиками. Он мирно отошел к Господу в 1949 году.
Кто такой епископ Кирилл?
Святитель Кирилл, епископ Катанский, жил в I-II столетиях. Был близким помощником и учеником самого первоверховного апостола Петра. Прославился прижизненными чудотворениями. Преставился ко Господу в глубокой старости, избежав гонений.
Что можно делать 3 апреля 2024 года?
Отличный день для генеральной уборки.
Хорошо пригласить родных и близких и обсудить все наболевшее.
Нужно внимательно относиться к снам — хорошие обещают много приятного в будущем.
Что нельзя делать 3 апреля 2024 года?
Нельзя выходить на улицу после заката и смотреть в окно.
Нельзя ругаться с близкими или желать кому-то зла.
Нельзя готовить борщ или щи, а также пироги с картошкой.
Нельзя пускать на кровать кошку.