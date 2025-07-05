Сену официально открыли для купания спустя год после скандального заплыва на Олимпиаде

Мэр Парижа Анн Идальго встретилась с первыми пловцами на берегу реки и символически налила воду из Сены в бутылку, подчёркивая тем самым улучшение качества воды. Власти уверены, что вода соответствует европейским стандартам, однако некоторые парижане остаются скептически настроены. Они выражают опасения по поводу мутности реки и плавающего мусора, что может повлиять на безопасность купания.
Кроме того, свежи воспоминания о заплыве пловцов в реке Сена во время Олимпиады в Париже. Тогда, в 2024 году, вокруг кишащей мусором и кишечной палочкой Сены разгорелся настоящий скандал. Власти города потратили на очистку реки почти 1,4 миллиарда евро, но деньги оказались спущены впустую. После заплывов на открытой воде спортсмены массово стали жаловаться на недомогание и тошноту, а некоторых рвало прямо на глазах у зрителей. Впрочем, мэрия французской столицы не видит связи между отравлениями и качеством воды.