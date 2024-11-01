Сенатор раскрыл цены в столовой Совета Федерации

В Совете Федерации расположены две столовые. Одна закрытая, там обедают только сенаторы, вторая — для всех посетителей верхней палаты парламента.
«Мой обычный обед в столовой стоит порядка 750 рублей. Я беру витаминный салат, первое, второе — мясо или рыбу с гарниром, и компот из сухофруктов. Все очень вкусно», — уточнил Абрамов.
Он также рассказал, что в столовой для сенаторов нет стоек с блюдами, столики как в кафе. Меню и затем обед приносят официанты.
В общей столовой достаточно большой выбор блюд, в среднем более пяти видов холодных блюд, три первых, шесть-семь вторых. Предлагается мясо, рыба, порционные блюда. Дополнительно есть постное меню.
Салат из моркови обойдется посетителю в 15 рублей, салат оливье с курицей — 150 рублей, рассольник по-суздальски стоит 160 рублей, свинина запеченная с овощами — 230 рублей, а котлета рыбная с сыром — 210 рублей.
В общей столовой самообслуживание.