Сенатор предложил оборудовать подъезды камерами для борьбы с курением

«Мной подготовлена законодательная инициатива, направленная на усиление административной ответственности за курение в подъездах многоквартирных жилых домов. Предлагаемые изменения предусматривают увеличение штрафа за данное правонарушение до 50 тысяч рублей (сейчас — от 500 рублей до 1,5 тысячи рублей)», — говорится в обращении.
По мнению Голова, основной проблемой в борьбе с курением в подъездах является сложность выявления и доказательства факта правонарушения. «В связи с этим предлагаю рассмотреть возможность внесения изменений в нормативные правовые акты, регламентирующие требования к безопасности многоквартирных домов, в части обязательной установки систем видеонаблюдения на каждой лестничной клетке», — отметил сенатор.
Он подчеркнул, что данная мера направлена не только на обеспечение эффективного контроля за соблюдением запрета на курение, но и на повышение общего уровня безопасности граждан, предотвращение правонарушений различного характера в жилом секторе.
«Это обусловлено многочисленными обращениями граждан, страдающих от табачного дыма в местах общего пользования, а также необходимостью обеспечения соблюдения действующего законодательства о запрете курения в общественных местах», — пояснил Голов.
Он также направил запросы в Минздрав и Роспотребнадзор для получения статистических данных о правоприменительной практике по данному вопросу. В частности, Роспотребнадзор сообщил, что не располагает статистическими данными о выявленных правонарушениях, связанных с курением в подъездах. Вскоре после этого сенатор попросил предоставить информацию о количестве таких случаев за 2024 и 2025 годы, а также высказать экспертное мнение о том, снизит ли увеличение размера штрафа до 50 тысяч рублей количество подобных нарушений.
«В связи с этим прошу предоставить информацию о количестве выявленных правонарушений, связанных с курением в подъездах многоквартирных домов, за 2024 и 2025 годы… Также прошу высказать экспертное мнение о том, позволит ли увеличение размера штрафа до 50 тысяч рублей снизить количество данных правонарушений», — говорится в обращении.
Эта законодательная инициатива вызвала общественный интерес, так как касается вопросов безопасности и комфортного проживания граждан в многоквартирных домах.
Ранее врач-стоматолог Денис Моисеев сообщил, что курение электронных сигарет оказывает комплексное негативное влияние на состояние полости рта, способствуя развитию кариеса и других патологий.