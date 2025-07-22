Сенатор предложил оборудовать подъезды камерами для борьбы с курением

Он также направил запросы в Минздрав и Роспотребнадзор для получения статистических данных о правоприменительной практике по данному вопросу. В частности, Роспотребнадзор сообщил, что не располагает статистическими данными о выявленных правонарушениях, связанных с курением в подъездах. Вскоре после этого сенатор попросил предоставить информацию о количестве таких случаев за 2024 и 2025 годы, а также высказать экспертное мнение о том, снизит ли увеличение размера штрафа до 50 тысяч рублей количество подобных нарушений.