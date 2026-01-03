Сенатор Косачев: военная операция США в Венесуэле не имеет никаких оснований

Отдельно вице-спикер Совфеда упомянул ситуацию вокруг Нобелевской премии мира. По его словам, в 2025 году награда была присуждена человеку, который выступал за силовое давление на Венесуэлу. «Поразительным образом Нобелевская премия мира была присуждена в 2025 году за призывы бомбить Венесуэлу. Неужели реальные бомбардировки Венесуэлы — тоже шаг к Нобелевской премии мира, но уже 2026 года?» — написал сенатор.