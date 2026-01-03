Сенатор Косачев: военная операция США в Венесуэле не имеет никаких оснований

«Вне сомнения, Венесуэла не создавала никаких угроз для США — ни военных, ни гуманитарных, ни криминальных, ни наркотических (последнее подтверждается и специализированным агентством ООН). Тем самым нынешняя военная операция, как и действия против Венесуэлы последних дней и недель, не имеют под собой никаких содержательных оснований», — заявил Косачев в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что официальные объяснения Вашингтона расходятся с выводами профильных структур ООН.
Отдельно вице-спикер Совфеда упомянул ситуацию вокруг Нобелевской премии мира. По его словам, в 2025 году награда была присуждена человеку, который выступал за силовое давление на Венесуэлу. «Поразительным образом Нобелевская премия мира была присуждена в 2025 году за призывы бомбить Венесуэлу. Неужели реальные бомбардировки Венесуэлы — тоже шаг к Нобелевской премии мира, но уже 2026 года?» — написал сенатор.
Косачев отметил, что мировая система должна опираться на нормы международного права, а не на односторонние «правила», которые отдельные страны выдвигают в своих интересах. Он считает, что в случае с Венесуэлой эти нормы нарушены, и применяемая сила не должна становиться примером для выстраивания нового «порядка».
Вице-спикер выразил уверенность, что большинство государств не поддержит военную операцию США и публично осудит ее. По его словам, странам, которые входят в союз с Вашингтоном, теперь придется сделать выбор: либо следовать заявленным ценностям и принципам международного права, либо открыто ставить политические и геополитические интересы выше этих ценностей.
В Каракасе, столице Венесуэлы, в ночь на 3 января прогремела серия сильных взрывов. В городе была слышна стрельба. По предварительным данным, в страну высадился американский десант. По данным местных СМИ, президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести удары по целям в Венесуэле, в том числе по объектам военной инфраструктуры.
Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что одним из объектов атаки стало здание венесуэльского парламента. Глава Венесуэлы Николас Мадуро ввел в стране чрезвычайное положение. В МИД Венесуэлы заявили, что страна оставляет за собой право на законную оборону для защиты народа и территории. Вооруженные силы приведены в готовность и развернуты, передает «Царьград».