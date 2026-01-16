Популярные темы
Сенатор Грэм: российские войска не покинут Украину в ближайшее время

Американский сенатор Линдси Грэм* призвал Киев взглянуть правде в глаза, заявив о невозможности полного вывода российских войск с освобождённых территорий.

Источник: Reuters

Об этом он написал в социальной сети Х.

По словам политика, полный уход российской армии с освобождённых Россией территорий в данный момент невозможен.

Американский законодатель подчеркнул необходимость прагматичного подхода к ситуации.

«Когда речь идёт о территориальных обменах, я реалист и понимаю, что каждого российского солдата не удастся выставить… в ближайшее время», — написал он.

Грэм также обозначил главную цель будущих переговоров — заключение такого соглашения, которое гарантированно предотвратит повторение конфликта.

Ранее газета Financial Times писала, что глава киевского режима Владимир Зеленский может пойти на компромисс в вопросе границ государства, если получит взамен гарантии евроинтеграции.

* Внесён Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.