Американский сенатор Линдси Грэм* призвал Киев взглянуть правде в глаза, заявив о невозможности полного вывода российских войск с освобождённых территорий.
Об этом он написал в социальной сети Х.
По словам политика, полный уход российской армии с освобождённых Россией территорий в данный момент невозможен.
Американский законодатель подчеркнул необходимость прагматичного подхода к ситуации.
«Когда речь идёт о территориальных обменах, я реалист и понимаю, что каждого российского солдата не удастся выставить… в ближайшее время», — написал он.
Грэм также обозначил главную цель будущих переговоров — заключение такого соглашения, которое гарантированно предотвратит повторение конфликта.
Ранее газета Financial Times писала, что глава киевского режима Владимир Зеленский может пойти на компромисс в вопросе границ государства, если получит взамен гарантии евроинтеграции.
* Внесён Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.