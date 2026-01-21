Семья Свечникова будет судиться с турецкими СМИ

Во вторник утром у берегов района Куручешме — недалеко от точки, где финишировали участники заплыва через Босфор в августе — морской полицией было извлечено тело неизвестного мужчины. Для установления личности необходима ДНК-экспертиза, по предположению полиции, речь идет о Свечникове, сообщили ранее РИА Новости в генеральном консульстве РФ в Стамбуле. Караман ранее сообщила РИА Новости, что уверена на 99% в том, что найденное в Босфоре тело принадлежит Николаю, она узнала гидрокостюм.