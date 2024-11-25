Семья потратила тысячи долларов на пышные похороны автомобиля

Говорят, не стоит привязываться к материальным ценностям, однако семья патриарха из Индии с этим утверждением точно не согласится. Ведь она устроила пышные похороны своего автомобиля. Об этом пишет Oddity Central.
Патриарх Санджай Полра рассказал, что у него есть другие, причем более дорогие машины, однако, по его мнению, именно 17-летний Suzuki Wagon R помог семье добиться процветания. Члены семьи считали Suzuki счастливым автомобилем, поэтому решили попрощаться с ним, как с родственником, а не просто отвезти на свалку или продать.
Индийцы украсили внедорожник разноцветными гирляндами и под музыку погрузили машину в выкопанную во дворе яму глубиной 4,5 метра. Затем они накрыли автомобиль зеленой тканью и провели несколько погребальных обрядов. Более того, члены семьи возвели святилище для своего любимого Suzuki Wagon R.
После завершения всех ритуалов экскаватор засыпал внедорожник землей и глиной. Полар планирует на месте могилы посадить дерево, чтобы будущие поколения знали, что здесь покоится счастливый автомобиль семьи.
На пышные похороны было потрачено 4,5 тысячи долларов.
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