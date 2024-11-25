Семья потратила тысячи долларов на пышные похороны автомобиля

Патриарх Санджай Полра рассказал, что у него есть другие, причем более дорогие машины, однако, по его мнению, именно 17-летний Suzuki Wagon R помог семье добиться процветания. Члены семьи считали Suzuki счастливым автомобилем, поэтому решили попрощаться с ним, как с родственником, а не просто отвезти на свалку или продать.